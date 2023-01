Xem xét kỹ lưỡng nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách nhà nước được 12.700 tỷ đồng, đạt 127,8% dự toán pháp lệnh, bằng 105,9% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số đạt 11.804 tỷ đồng, đạt 129,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Có 7/18 khoản thu vượt dự toán pháp lệnh và tăng so với cùng kỳ; có 7/18 khoản thu đạt dự toán pháp lệnh nhưng giảm so với cùng kỳ.