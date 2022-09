Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

Hội thảo bao gồm hai phiên nội dung, tương ứng với hai chủ đề lớn: Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm và ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm xuất bản, in và phát hành sách đã cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ khoa học, với những phân tích, trao đổi sâu sắc về quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc quan trọng của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua…