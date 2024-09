(TBTCO) - Ngày 28/9/2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 1053/QĐ-TTg xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Nông dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai, chuẩn bị đất gieo vụ mới.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 80,48 tấn hạt giống lúa; 8,81 tấn hạt giống ngô và 0,25 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã ký Quyết định 984/QĐ-TTg hỗ trợ 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

* Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão từ đêm 07/9 đến 12/9/2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; ngập sâu, lũ quét, sạt lở gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, Nhân dân. Ước thiệt hại kinh tế gần 6.688 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn về cây trồng, vật nuôi, thủy sản, chuồng trại. Trong đó gần 808 ha diện tích ruộng lúa bị sạt lở mất đất, đất đá vùi lấp không có khả năng khôi phục và phải cải tạo mới tiếp tục sản xuất được.

Theo số liệu đến 17h ngày 26/9/2024, Lào Cai có 132 người thiệt mạng, 86 người bị thương được đưa đi cấp cứu, chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Đến nay đã có 49 người đã ra viện, sức khỏe ổn định. Đối với 19 trường hợp bị mất tích, chính quyền địa phương, Nhân dân trong khu vực và người nhà đang tiếp tục tìm kiếm.

Nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi, sụt lún, hư hỏng công trình phụ 11.144 nhà; trong đó 955 nhà thiệt hại hoàn toàn >70%. Đến ngày 26/9 các hộ dân có nhà bị hư hỏng nhẹ cơ bản đã được khắc phục xong và trở lại nơi ở cũ; các hộ bị thiệt hại nặng đang tiếp tục sửa chữa. Hiện nay vẫn còn nhiều hộ bị thiệt hại >70% đang ở nhờ nhà người thân, ở các khu kết hợp tránh trú cộng đồng (trụ sở UBND, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa,...).

Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 diễn ra sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng lại nhà cho người dân trong đó có 3 khu tái định cư là Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành.

Lào Cai đang tiếp tục rà soát hạ tầng cơ sở nhất là trường học, giao thông, y tế, viễn thông. Đến thời điểm hiện tại, 100% các học sinh đã được đến trường, y tế đã ổn định, viễn thông, điện đã được khôi phục trở lại như trước khi có bão./.