Xuất khẩu xơ sợi dệt sang Trung Quốc tăng 60% mang về hơn 329 triệu USD

(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Công thương, 2 tháng đầu năm sản lượng xơ sợi dệt xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 129.112 tấn, tương đương với hơn 329 triệu USD, tăng 60% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công thương cho biết, thời gian dài qua, Trung Quốc luôn là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam ở ngành hàng sợi dệt. Trong tháng 2/2023, nước ta xuất sang thị trường này 56.206 tấn xơ sợi với trị giá thu về hơn 144,5 triệu USD.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới. Ảnh: TL

Xuất khẩu xơ sợi dệt các loại của Việt Nam trong tháng 2 đạt 120.210 tấn và thu về hơn 292 triệu USD, giảm 25,7% về lượng và giảm 21,9% về trị giá so với tháng 1/2023. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu 282.059 tấn xơ sợi dệt các loại, tương đương trị giá hơn 666,75 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Sau Trung Quốc, thị trường nhập khẩu xơ sợi lớn thứ 2 là Hàn Quốc, lũy kế 2 tháng đầu năm đã nhập khẩu 25.637 tấn xơ sợi, tương đương với hơn 74,1 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 4% về trị giá so với 2T/2023.

Kế tiếp đó, Mỹ là thị trường lớn thứ 3 của xơ sợi Việt Nam. Tổng kết 2 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu xơ sợi sang Mỹ cán mốc 30,4 triệu USD, tương đương với 24.598 tấn, tăng 155% về lượng và tăng 508% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá tổng thể xuất khẩu năm 2024, các chuyên gia trong ngành sợi cho hay, xuất khẩu sẽ tăng trưởng tốt do thị trường nhập có nhiều khả năng cải thiện nhu cầu hơn năm 2023. Tuy nhiên, ngành sợi có thể có những diễn biến bất ngờ do áp dụng chính sách chặt chẽ hơn. Nhận định nhu cầu cho các mặt hàng ngành dệt may thông thường sẽ tăng cao vào quý cuối năm để phục vụ cho các dịp lễ hội, do đó hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp xơ sợi được kỳ vọng sẽ sôi động hơn vào nửa cuối năm.