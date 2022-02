Yên Tử tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an

(TBTCO) - Ngày 10/2 (tức mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) tại chùa Hoa Yên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử năm 2022.

Tham dự buổi lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng các chư tăng đức tôn ni.

Tại buổi lễ, các đại biểu, chư tăng đức tôn ni đã thành kính dâng hương, thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ công ơn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, cầu quốc thái dân an…

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên lễ cầu quốc thái dân an với các nghi lễ dâng hương, lễ rước từ tháp tổ Huệ Quang, lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… được tổ chức với số lượng người tham gia hạn chế. Các nghi lễ được tiến hành đầy đủ, ngắn ngọn, trang nghiêm và tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu tham gia lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên.

Theo thông lệ hằng năm, hội Xuân Yên Tử được khai mạc vào ngày mùng 10 tháng Giêng và kéo dài khoảng 3 tháng. Khác với mọi năm, thường lễ khai hội Yên Tử có sự tham gia của hàng vạn tăng ni, phật tử và nhân dân mọi miền thì năm nay, nghi lễ được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tập trung quá đông người.

Dù tổ chức ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng lễ hội đầu xuân Yên Tử năm nay vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại danh thắng này từ 2021 tới nay được TP. Uông Bí, các đơn vị chức năng thực hiện tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hướng dẫn không tổ chức lễ hội; tuyên truyền để phật tử, nhân dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Vì thế, từ đầu năm tới nay, Yên Tử đã trở thành điểm đến an toàn của hơn 100 nghìn lượt khách chiêm bái, hành hương…