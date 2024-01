10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023

(TBTCO) - Giá heo hơi hôm nay, tại miền Bắc đi ngang, trong khi miền Trung và miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Giá thịt heo vẫn tiếp tục đi ngang tại Công ty thực phẩm Hà Hiền. Trong đó, giá sườn non heo hiện đang giữ mức cao nhất so với giá bán của các loại thịt heo khác.