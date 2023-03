23 tỷ USD hỗ trợ các ngân hàng Mỹ sụp đổ: FDIC đang gây sức ép với các ngân hàng lớn

(TBTCO) - Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cho biết, có kế hoạch đề xuất việc đánh phí đặc biệt (lãi suất đặc biệt với các ngân hàng) vào tháng 5 tới, để hỗ trợ quỹ bảo hiểm tiền gửi trị giá 128 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng sau sự sụp đổ gần đây của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Ngân hàng Signature.

Sẽ áp phí bảo hiểm đặc biệt với các ngân hàng

FDIC, dưới áp lực chính trị phải hỗ trợ cho các ngân hàng nhỏ, đã lưu ý rằng họ có quyền hạn trong cách thiết lập các khoản chi phí đó.

Đằng sau hậu trường, các quan chức đang tìm cách hạn chế căng thẳng đối với các ngân hàng bằng cách chuyển một phần chi phí quá lớn sang các tổ chức lớn hơn. Điều đó nghĩa là có thể sẽ có các gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la, mỗi gói được dành cho những ngân hàng lớn như JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. và Wells Fargo & Co.

SVB và Signature Bank được cho là đã kiếm được hàng tỷ đô la từ các khoản tiền gửi không được bảo hiểm.

Các cuộc đàm phán để thiết lập quy mô và thời gian áp dụng các thay đổi trong bảo hiểm tiền gửi của FDIC đang ở giai đoạn đầu. Dựa nhiều vào các ngân hàng lớn được coi là giải pháp hợp lý nhất về mặt chính trị, theo một số nguồn tin giấu tên.

Chỉ số KBW Bank Index - thước đo cổ phiếu của 50 ngân hàng lớn nhất đã đảo ngược các khoản lỗ và tăng 0,6% vào ngày 29/3 tại New York sau thông tin các cuộc thảo luận nội bộ của FDIC được công bố. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn giảm mức tăng nhưng phục hồi vào cuối phiên giao dịch trong bối cảnh thị trường phục hồi rộng lớn hơn.

Đại diện của FDIC, JPMorgan, Bank of America và Wells Fargo từ chối bình luận.

Câu hỏi làm thế nào để phân bổ chi phí thất bại của SVB và Signature Bank đã là một chủ đề nóng ở Washington, nơi các nhà lập pháp đã thúc ép Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell về việc ai sẽ gánh vác gánh nặng - đặc biệt là sau quyết định bất thường nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tiền gửi của các ngân hàng đã sụp đổ. Biện pháp đặc biệt này đã cứu được vô số công ty khởi nghiệp công nghệ và khách hàng giàu có có số dư vượt xa mức trần bảo hiểm 250.000 USD của FDIC.

“Rất nhạy cảm”

“Tôi lo ngại rằng Arkansans sẽ phải trợ cấp cho các khoản tiền gửi của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature, và có thể cả những khoản tiền gửi khác nữa” - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Boozman nói với Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tại một phiên điều trần tuần trước. “Liệu các ngân hàng cộng đồng có bị tính phí đặc biệt đó không?” - John nói.

Bà Janet Yellen đảm bảo với John rằng, FDIC có quyền quyết định ngân hàng nào sẽ trả tiền.

“Chúng tôi sẽ rất nhạy cảm với tác động” - Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg nói thêm tại một phiên điều trần hôm 29/3, khi được hỏi về sự căng thẳng đối với các ngân hàng cộng đồng. “Chúng tôi có toàn quyền điều chỉnh cách tính phí đó cho phù hợp với các tổ chức được hưởng lợi trực tiếp nhất”.

FDIC ước tính vào hôm 26/3 rằng, thất bại của SVB sẽ tiêu tốn 20 tỷ USD, ngoài khoản thiệt hại 2,5 tỷ USD từ Signature Bank.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã lật đổ SVB và Signature Bank, ít nhất theo một cách nào đó, là một lợi ích cho các ngân hàng lớn nhất của quốc gia. Cả hai ngân hàng đã sụp đổ này kiếm được hàng tỷ đô la từ các khoản tiền gửi không được bảo hiểm, buộc các ngân hàng này phải chấp nhận lỗ trong việc bán tài sản vội vàng. Trong trường hợp sụp đổ, khách hàng tại các ngân hàng nhỏ trên khắp đất nước đã chuyển tiền mặt đến các ngân hàng lớn, mang đến cho những ngân hàng đó nguồn vốn giá rẻ.

Khi FDIC bắt đầu huy động 5,5 tỷ USD với một loại phí đặc biệt vào năm 2009, JPMorgan cho biết khoản phụ phí này đã lấy đi 675 triệu USD từ thu nhập quý hai của họ. Tác động từ SVB và Signature Bank có thể dễ dàng vượt xa điều đó. Cơ quan này ước tính vào hôm 26/3 rằng, sự sụp đổ của SVB sẽ tiêu tốn 20 tỷ USD tiền bảo hiểm, ngoài khoản thiệt hại 2,5 tỷ USD từ Signature Bank. Không rõ FDIC muốn tính phí đặc biệt như thế nào để nhanh chóng bù đắp cho các khoản hỗ trợ này.

Các ngân hàng nộp tiền vào quỹ bảo hiểm của FDIC hàng quý khi họ nhận được các khoản tiền gửi đủ điều kiện để được cơ quan này bảo vệ. Miễn là các ngân hàng tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách cho vay hoặc đầu tư tiền mặt, họ sẽ kiếm được lợi nhuận.

Lệ phí của FDIC rất khác nhau. Cuộc đại tu quy định Dodd-Frank năm 2010 đã yêu cầu cơ quan này xem xét quy mô của ngân hàng khi thiết lập các mức lãi suất riêng lẻ. Sự phức tạp của một công ty và xếp hạng quy định bí mật cũng có thể đóng vai trò. Điều đó có nghĩa là một ngân hàng lớn không chỉ trả nhiều tiền hơn vì có nhiều tiền gửi hơn mà còn vì lãi suất của nó cao hơn.

Khi quỹ chính của FDIC bị ảnh hưởng, cơ quan này có thể áp dụng một khoản phí đặc biệt để đẩy nhanh quá trình nạp tiền vào kho bạc của mình - và cơ quan này có thể điều chỉnh cách thiết lập các mức lãi suất đó.

Ngoài việc xem xét những công ty nào có thể được hưởng lợi, các quan chức có thể xem xét “điều kiện kinh tế, tác động đối với ngành và các yếu tố khác mà FDIC cho là phù hợp và có liên quan” - Gruenberg nói với Thượng viện trong lời khai bằng văn bản trong tuần này.

Sau khi cơ quan sẵn sàng đề xuất một công thức vào tháng 5, cơ quan này sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp “từ tất cả các bên liên quan”, Gruenberg nói.

Áp lực chính trị

Trên Đồi Capitol (trụ sở của Chính phủ Mỹ), các nhà lập pháp đã công khai yêu cầu các cơ quan quản lý không để các ngân hàng nhỏ phải trả giá cho sự can thiệp bất thường vào SVB - giải cứu cái mà Thượng nghị sĩ Patty Murray gọi là “những người gửi tiền rất giàu có”.

“Bạn đang tạo ra nhu cầu về một khoản phí đặc biệt sẽ được áp dụng đối với những ngân hàng cộng đồng được quản lý tốt đã không chấp nhận những rủi ro đó” - đảng viên Đảng Dân chủ Washington nói với Bộ trưởng Yellen tại một phiên điều trần. Nhiều ngân hàng nhỏ, Murray lưu ý, phục vụ cho những người có ít tiền hơn nhiều.

Thực tế cho thấy, nếu (FDIC) dựa vào các ngân hàng lớn, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng.

Khi FDIC bắt đầu huy động 5,5 tỷ USD với một loại phí đặc biệt vào năm 2009, JPMorgan cho biết khoản phụ phí này đã lấy đi 675 triệu USD từ thu nhập quý hai của họ.

Tác động từ SVB và Signature Bank có thể dễ dàng vượt xa điều đó. Cơ quan này ước tính vào hôm 26/3 rằng, sự sụp đổ của SVB sẽ tiêu tốn 20 tỷ USD tiền bảo hiểm, ngoài khoản thiệt hại 2,5 tỷ USD từ Signature Bank. Không rõ FDIC muốn tính phí đặc biệt như thế nào để nhanh chóng bù đắp cho các khoản hỗ trợ này.

Gần đây, một số ngân hàng lớn cũng phải đối mặt với áp lực phải củng cố bảng cân đối kế toán của một ngân hàng đang gặp khó khăn khác, First Republic Bank . Hiện tại, các cơ quan quản lý đang cho ngân hàng đó thêm thời gian để đạt được thỏa thuận củng cố bảng cân đối kế toán, những người nắm rõ tình hình cho biết vào cuối tuần trước .

Nhưng sau khi trò chuyện với các quan chức chính phủ, một số giám đốc điều hành Phố Wall đã phỏng đoán rằng ngay cả khi các công ty của họ không bơm thêm vốn chủ sở hữu vào First Republic Bank, họ vẫn có thể gặp khó khăn theo cách khác: Trả tiền cho một loại phí (lãi suất) đặc biệt của FDIC nếu cơ quan này can thiệp./.