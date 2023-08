6 tháng, lợi nhuận trước thuế của BIC tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, 6 tháng đầu năm 2023, BIC còn được ghi nhận trên nhiều mặt hoạt động khác như: được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của BIC trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng chậm trong 5 tháng đầu năm 2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống cùng nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, BIC vẫn ghi nhận những kết quả hoạt động rất tích cực.

Tổng giám đốc BIC Trần Hoài An cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC 6 tháng đầu năm 2023 đạt 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 49,2% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.263 tỷ đồng, tăng trưởng 26,6% so với cùng kỳ 2022, giúp BIC vươn lên vị trí thứ 6 về thị phần trong nửa đầu năm 2023.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 262 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 54,6% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 253,5 tỷ đồng, tăng trưởng 70,4%, hoàn thành 55,1% kế hoạch năm. Đặc biệt, BIC tiếp tục có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, 6 tháng đầu năm 2023, BIC còn được ghi nhận trên nhiều mặt hoạt động khác như: được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐQT BIC Trần Xuân Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của BIC, đồng thời kỳ vọng toàn hệ thống BIC sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 480 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Xuân Hoàng cũng đề nghị hệ thống BIC quyết tâm giữ vững được vị trí thứ 6 về thị phần đến cuối năm 2023. Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch Trần Xuân Hoàng yêu cầu BIC cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định bồi thường; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; tăng cường công tác đào tạo đại lý, đối tác; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chuyển đổi số và hệ thống core bảo hiểm; tổ chức nghiên cứu, truyền thông Luật Kinh doanh bảo hiểm mới tới toàn hệ thống; chuẩn bị tốt để thành lập các công ty thành viên mới trong năm 2023…/.