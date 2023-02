An Giang: Xử phạt doanh nghiệp xăng dầu niêm yết giá cao hơn quy định

(TBTCO) - Ngày 9/2/2023, Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành xử phạt Doanh nghiệp Tư nhân An Thạnh Trung về hành vi niêm yết giá không đúng quy định.

Cụ thể, nhận được tin báo phản ánh của người dân qua đường dây nóng, ngày 13/1, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra Doanh nghiệp Tư nhân An Thạnh Trung (ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do ông Lê Thành Nam làm chủ doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp xăng dầu bị xử phạt do niêm yết giá không đúng quy định. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm hành chính là niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định.

Doanh nghiệp đã niêm yết giá bán xăng RON 95-III trên bảng giá 22.800 đồng/lít, cao hơn so với giá thông báo của thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định đối với xăng RON 95-III là 22.350 đồng/lít (chênh lệch 450 đồng).

Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên./.