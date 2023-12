Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt xa kế hoạch

(TBTCO) - Với việc thu hút 21 dự án mới và tăng vốn đầu tư cho 29 dự án hiện có, tổng vốn hút đầu tư ngước ngoài của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023 đã tăng thêm khoảng 1.401,4 triệu USD, đạt 153,9% so với kế hoạch và tăng 91,67% so với năm 2022.

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Ảnh: S.Nam

Báo cáo cho thấy, năm 2023, số vốn đầu tư cấp mới là 893,1 triệu USD, tăng 221% so với năm 2022; vốn đầu tư tăng thêm là 508,3 triệu USD, tăng 12% so với năm 2022. Cũng trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút 28 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án hiện có. Tổng vốn đầu tư thu hút trong năm nay đạt 28.695,6 tỷ đồng, tăng 142,28% so với kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có tổng cộng 458 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 31.535,5 triệu USD. Theo đó, có 285 dự án được thực hiện trong các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 13.880 triệu USD và 173 dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.655,5 triệu USD.

Cùng với thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, ghi nhận đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có tổng cộng 710 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 384.983,2 tỷ đồng. Trong đó, có 287 dự án đặt tại Khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 160.497,4 tỷ đồng, và 424 dự án đặt bên ngoài KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký là 224.485,8 tỷ đồng.

Năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường một số giải pháp nhằm thu hút các dự án vào tỉnh. Cụ thể, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thu hút vốn đầu tư cả trong nước và nước ngoài. Đồng thời, triển khai chương trình xúc tiến đầu tư và ban hành danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư trong giai đoạn 2023-2025./.