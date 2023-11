BAC A BANK được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023”

(TBTCO) - Tại lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2023”, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự là 1 trong 9 đơn vị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.

Giải thưởng được trao cho BAC A BANK vì đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, tích cực cải thiện môi trường làm việc của người lao động. Ngân hàng đã quan tâm, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động, tạo ra giá trị và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Bà Trần Hương Giang - Giám đốc Khối Nhân sự Ngân hàng TMCP Bắc Á, nhận vinh danh từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng: “Trong quá trình trưởng thành, phát triển của mỗi doanh nghiệp, người lao động chính là nguồn lực sản xuất, là yếu tố chủ chốt ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển chung của doanh nghiệp. Người lao động cũng là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do đó, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định, bền vững cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất trong hành trình phát triển, BAC A BANK luôn có những chính sách và chế độ đãi ngộ tốt dành cho người lao động với mục tiêu xây dựng thương hiệu từ chính nội hàm - tố chất của từng cán bộ, nhân viên (CBNV). Ngân hàng luôn ưu tiên vào phát triển nguồn lực con người, tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc cho người lao động, để từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Ngân hàng cũng luôn ghi nhận đóng góp của CBNV vào các mục tiêu phát triển của ngân hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc lành mạnh, tích cực cho mỗi cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Bà Trần Hương Giang - Giám đốc Khối Nhân sự BAC A BANK, chia sẻ: “Với ngân hàng TMCP Bắc Á, sau hơn 29 năm hình thành và phát triển, với hơn 3.600 CBNV, tất các chính sách nhân sự của chúng tôi luôn luôn tập trung hướng về người lao động với định hướng tạo ra một môi trường làm việc không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn là ngôi nhà lý tưởng và hạnh phúc đối với từng cán bộ, nhân viên”.

Với chiến lược nhân sự “Vì con người”, BAC A BANK đã nhiều lần vinh dự đón nhận bằng khen của các bộ, ban, ngành cùng nhiều đơn vị, tổ chức uy tín về quản trị nhân sự trong và ngoài nước như: Bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng trong nhiều năm liền; giành cú đúp giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” và “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất”, tại lễ trao giải HR Asia - Best Companies to Work for in Asia....