Bắc Ninh, Lào Cai, Bình Phước, Hòa Bình trao thưởng chương trình “hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục thuế các tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai, Bình Phước và Hòa Bình vừa trao thưởng 300 triệu đồng cho 97 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình “hóa đơn may mắn” quý II và quý III/2022.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Vũ Hồng Long trao giải nhất của quý II/2022 trị giá 10 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thập, người mua hàng may mắn. Ảnh: CT

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn”, từ đầu tháng 10/2022 đến nay, cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước liên tục tổ chức chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” quý II và quý III/2022.

Để trực tiếp trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh có “hóa đơn may mắn”, ngày 15/11/2022, cục thuế các tỉnh: Bắc Ninh, Lào Cai, Bình Phước và Hòa Bình tổ chức lễ trao thưởng cho 97 cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn may mắn với tổng số tiền trao thưởng là 300 triệu đồng.

Tại Bắc Ninh, có 2 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhất (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng), 6 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhì (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng), 10 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng), 20 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng).

Các cá nhân được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trao giải Chương trình "hóa đơn may mắn". Ảnh: CT

Tại Lào Cai, có 2 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhất (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng), 6 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng), 10 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 12 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng).

Tại Bình Phước, có 1 cá nhân được trao giải nhất (trị giá 5 triệu đồng), 3 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhì (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 5 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 12 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 5 trăm ngàn đồng).

Các cá nhân được Cục Thuế tỉnh Lào Cai trao giải Chương trình "hóa đơn may mắn". Ảnh: CT

Tại Hòa Bình, có 2 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhất (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng), 6 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng), 10 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 4 cá nhân, hộ kinh doanh được trao giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 5 trăm ngàn đồng).

Bà Nguyễn Thị Thập, người mua hàng may mắn trúng giải nhất “hóa đơn may mắn” của quý II/2022 với trị giá 10 triệu đồng do Cục Thuế Hòa Bình tổ chức chia sẻ, rất mong tất cả mọi người hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa, dịch vụ nên lấy hóa đơn, vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, vừa giúp cơ quan thuế quản lý được doanh thu kinh doanh, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời cũng mang lại cho mình những cơ hội trở thành khách hàng may mắn trúng thưởng…

Các cá nhân được Cục Thuế tỉnh Bình Phước trao giải Chương trình "hóa đơn may mắn". Ảnh: CT

Đại diện cho doanh nghiệp có hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trúng thưởng, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tám Oanh tại Hòa Bình chia sẻ, đối với đơn vị bán hàng, khi xuất hóa đơn cho khách hàng mà có hóa đơn may mắn trúng thưởng, thì cũng là cơ hội để đơn vị quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến với đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - chủ nhân của số hóa đơn trúng giải nhất của chương trình “hóa đơn may mắn” do Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức cho rằng, nhờ sự tuyên truyền và phổ biến của cơ quan thuế về Chương trình “hóa đơn may mắn” đã tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ./.