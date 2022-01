(TBTCO) - Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã cổ phiếu BCG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần hơn 648 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 272 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2021, BCG đạt hơn 2.589 tỷ đồng doanh thu và gần 973 tỷ đồng lợi nhuận.

Doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2021 đạt 684 tỷ đồng, tăng 220,5% so với cùng kỳ và cao hơn 49,7% so với mức 457 tỷ đồng ở quý III/2021. Doanh thu thuần cả năm 2021 đạt hơn 2.589 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, nhóm ngành cơ sở hạ tầng đóng góp chủ đạo cho sự tăng trưởng trên với việc hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu năm đề ra.

Bamboo Capital (BCG): Lãi ròng 2021 hơn 973 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử

Mảng bất động sản trong quý IV/2021 cũng đã ghi nhận phần doanh thu còn lại của dự án khu biệt thự King Crown Village.

Tuy nhiên, doanh thu của mảng bất động sản chỉ đạt được 12% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Nguyên nhân chính là vẫn là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch bàn giao bị chậm trễ, điển hình là dự án Malibu Hội An, dẫn tới không thể ghi nhận doanh thu trong năm 2021.

Trên đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc BCG không đạt được mục tiêu doanh thu năm. Tuy nhiên, các dự án bất động sản này dự kiến sẽ được bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm sau. Vì vậy, năm 2022 được dự báo là năm chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc cả về mặt doanh thu và lợi nhuận của BCG.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2021 của BCG đạt gần 272 tỷ đồng, tăng 53,7% so với quý IV/2020. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2021 của BCG đạt gần 973 tỷ đồng, tăng trưởng 265% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 20,6% so với kế hoạch.

Lợi nhuận 2021 của BCG tăng mạnh chủ yếu đến từ các hoạt động tài chính, cụ thể là các thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) các dự án trong mảng bất động sản và năng lượng tái tạo. Một số thương vụ M&A trong năm 2021 bao gồm: dự án nghỉ dưỡng Amor Garden Hội An, dự án dân cư Cầu Rồng, chuyển đổi cổ phần của các dự án năng lượng tái tạo và giao dịch phát triển các dự án diện mặt trời áp mái.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông BCG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 5.375 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 806 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu, BCG đạt 48% kế hoạch doanh thu và 120% kế hoạch lợi nhuận năm. Tuy mục tiêu doanh thu không đạt như kế hoạch bởi tác động của đại dịch Covid-19 nhưng đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của BCG tính đến nay.

Tại 31/12/2021, tổng tài sản của BCG đạt gần 38 ngàn tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chủ yếu là các tài sản dài hạn. Đặc biệt, hạng mục tài sản cố định tăng đến 1.495,3%, tỷ trọng tài sản cố định trong tài sản dài hạn cũng tăng 24,83% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tổng tài sản tăng trưởng tốt cho thấy BCG vẫn đang tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư để triển khai dự án đúng tiến độ ngay trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh.

Trong năm 2021, những nỗ lực huy động vốn đã giúp BCG nhanh chóng cải thiện tỷ lệ đòn bẩy với tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm từ 7,15 lần tại cuối năm 2020 xuống 3,47 lần vào cuối năm 2021.

Cụ thể, BCG đã triển khai các hoạt động tăng vốn để cân bằng cấu trúc tài chính thông qua việc chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Ngoài ra, các công ty con của BCG cũng làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và đã đạt được những thỏa thuận đầu tư vốn ban đầu. Nguồn vốn huy động mới chủ yếu được sử dụng cho việc hỗ trợ hoạt động và phát triển các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất và cơ sở hạ tầng./.