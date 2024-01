Bảo hiểm BIC lãi gần 580 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.

BIC đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa bao gồm Gala phát động kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Lễ trao giải Sao Kim năm 2023 cho các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm. Ảnh: T.L

Năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, bằng sự nỗ lực và những giải pháp kinh doanh chủ động, sáng tạo, BIC vẫn đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trong năm 2023.

Báo cáo trước hội nghị về kết quả kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc BIC Trần Hoài An cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ BIC năm qua đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với năm trước, hoàn thành 104% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 4.600 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với năm 2022, hoàn thành 105% kế hoạch năm, giúp BIC vươn lên và giữ vững vị trí Top 6 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Các chỉ tiêu hiệu quả của BIC trong năm 2023 cũng có sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 580 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với năm trước, hoàn thành 120% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt gần 560 tỷ đồng, tăng trưởng trên 50% so với năm 2022. Đặc biệt, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cũng tăng cao, ở mức 6,4% và 17%.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, trong năm 2023, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức aaa.VN cao nhất tại Việt Nam; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BIDV, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà BIC đã đạt được trong năm 2023. Ông Hoàng cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên BIC vì một năm cống hiến, nỗ lực đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của hệ thống.

Hướng tới năm 2024, ông Trần Xuân Hoàng đề nghị hệ thống BIC tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gắn liền với đảm bảo hiệu quả hoạt động, phấn đấu lọt vào Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về quy mô thị phần, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trên thị trường; Nâng cao công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo hướng thận trọng, an toàn và hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm 2023, BIC cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa bao gồm Gala phát động kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Lễ trao giải Sao Kim năm 2023 cho các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm cùng hội thảo trao đổi các chính sách nghiệp vụ, kinh doanh, kế toán cho năm 2024... Các chương trình đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của hệ thống BIC, sẵn sàng đương đầu khó khăn, thách thức và gặt hái những thành công trong năm 2024./.