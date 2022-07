(TBTCO) - Thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khai các sản phẩm bảo hiểm người vay vốn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho phía ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn khoản vay mà đã đang giúp nhiều khách hàng vay vốn bảo vệ bản thân và những người phụ thuộc khỏi những tổn thất tài chính khi không may xảy ra rủi ro. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn cũng được doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, chính xác nhằm san sẻ bớt gánh nặng tài chính với khách hàng.

Bảo vệ khách hàng trước rủi ro

Đại diện Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) cho biết, công ty vừa phối hợp với Chi nhánh BIDV Đồng Khởi trao số tiền hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho khách hàng Trần Văn Đạt không may gặp rủi ro.

Được biết, ngày 22/4/2022, khách hàng Trần Văn Đạt không may tử vong do tai nạn lao động. Ngay khi nhận được thông tin, BIC Cửu Long đã phối hợp với Chi nhánh BIDV trên địa bàn tổ chức thăm hỏi; đồng thời tích cực hướng dẫn các bên liên quan hoàn thiện thủ tục để nhanh chóng chi trả bảo hiểm cho thân nhân khách hàng. Số tiền chi trả cho gia đình ông Đạt là gần 1,05 tỷ đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi vay tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ chi phí nằm viện trong thời gian điều trị; hỗ trợ tiền lãi trong thời gian hoàn thiện thủ tục chi trả bảo hiểm và trợ cấp mai táng…

Trước đó, Chi nhánh BIDV Đồng Tháp và Bảo hiểm BIC cũng đã trao hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An cho gia đình khách hàng Trần Hoài Ngọc, trú tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2021, ông Trần Hoài Ngọc có vay vốn tại Phòng giao dịch Thanh Bình, Chi nhánh BIDV Đồng Tháp, với tổng số tiền vay là 1,37 tỷ đồng và đã tham gia bảo hiểm BIC Bình An cho toàn bộ số tiền vay nêu trên. Đầu tháng 2/2022, ông Trần Hoài Ngọc không may tử vong do tai nạn giao thông và Bảo hiểm BIC đã gấp rút phối hợp với gia đình khách hàng để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.

Đại diện Bảo hiểm BIC trao hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng vay vốn. Ảnh: Hà Phan

Một doanh nghiệp khác là Bảo hiểm VietinBank (VBI) thời gian qua đã đẩy mạnh triển khai và tư vấn sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, cũng như kịp thời hỗ trợ khách hàng khi không may gặp rủi ro.

Đại diện VBI Bình Dương cho biết, công ty mới đây đã phối hợp cùng VietinBank chi nhánh Hòa Thành tổ chức chi trả gần 400 triệu đồng quyền lợi gói bảo hiểm người vay vốn cho gia đình hai khách hàng tham gia bảo hiểm người vay vốn. Được biết, vì cần vay vốn kinh doanh, hai khách hàng đã tới VietinBank Hòa Thành để được hỗ trợ vay vốn. Tại đây, hai khách hàng đã được cán bộ tín dụng tư vấn tham gia bảo hiểm người vay vốn với quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và bệnh đặc biệt. Khi rủi ro xảy ra, VBI Bình Dương đã nhanh chóng liên hệ và hướng dẫn gia đình hai khách hàng làm hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng.

Mới đây, ngày 4/4, VBI Bình Dương đã phối hợp với Vietinbank chi nhánh Hoà Thành tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn nhưng không may qua đời do Covid-19. Theo đó, đại diện VBI Bình Dương đã trao số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm là 150 triệu đồng tới gia đình bà Nguyễn Thị Liễu cũng như thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình khách hàng không may gặp rủi ro. Trước đó, bà Liễu hợp đồng vay vốn với Vietinbank chi nhánh Hoà Thành và tham gia bảo hiểm người vay vốn.

VBI Cần Thơ cũng phối hợp cùng VietinBank chi nhánh Sóc Trăng tổ chức chi trả 140 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn cho một gia đình khách hàng, giúp gia đình khách hàng sớm vượt qua mất mát để ổn định lại cuộc sống.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng

Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện. Khách hàng vay được khuyến khích tham gia bảo hiểm vì lợi ích mà sản phẩm đem lại với chi phí thấp. Trong trường hợp người vay vốn không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoàn vốn vay, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng quyền lợi khách hàng vay tham gia bảo hiểm. Hiện nay, sản phẩm được đông đảo khách hàng vay vốn đón nhận và ngày càng khẳng định được giá trị lợi ích và tính nhân văn của sản phẩm.

Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An khẳng định, thành công của BIC Bình An tới từ chính ý nghĩa nhân văn của sản phẩm khi hỗ trợ thiết thực cho gia đình người vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, BIC Bình An cũng là một trong những công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu, giúp ngân hàng bảo toàn được vốn vay trước các rủi ro khách hàng mất khả năng chi trả.

Cũng theo đại diện Bảo hiểm BIC, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng là tổ chức, Bảo hiểm BIC đã đầu tư nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp - sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp mở rộng phạm vi toàn cầu dành riêng cho các khách hàng là người quản lý/lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp vay vốn tại tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm chủ chốt được triển khai qua kênh bancassurance (bảo hiểm liên kết ngân hàng) giữa BIC và BIDV. Đến nay, sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp đã được triển khai tại tất cả các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

Theo các chuyên gia trong ngành, bảo hiểm người vay vốn đã khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc của sản phẩm. Việc nhanh chóng, linh hoạt trong giải quyết hồ sơ bồi thường đã khẳng định cam kết đồng hành vì lợi ích của khách hàng, đảm bảo quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm người vay vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đối với ngân hàng, sản phẩm cũng là một giải pháp hữu hiệu hỗ trợ quản lý rủi ro hiệu quả trong hoạt động tín dụng.