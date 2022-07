(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng hai con số.

Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đang đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, từ đó tăng trưởng doanh thu, tạo những bước tiến vững chắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra

Theo số liệu của Bảo hiểm PVI, 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu gần 6.759 tỷ đồng, hoàn thành 118,5% kế hoạch 6 tháng và 63,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 19,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 326,6 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch 6 tháng và 52,9% kế hoạch năm.

Một doanh nghiệp khác là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đạt 2.832,2 tỷ đồng, tăng trưởng 14,54% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.538,3 tỷ đồng, tăng trưởng 14,89% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến đạt 171,4 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch cả năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP An Bình ký kết hợp tác. Ảnh: Hà Phan

Theo Bảo hiểm PJICO ước tính doanh thu lũy kế 6 tháng của công ty đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch Hội đồng quản trị giao và lợi nhuận trước thuế ước đạt 150,7 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch. Theo ước tính, doanh thu và lợi nhuận lũy kế 6 tháng của Bảo hiểm PJICO đều đã vượt kế hoạch kinh doanh đề ra cho nửa đầu năm 2022.

Đại diện Bảo hiểm MIC cho biết, công ty đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm MIC đã bứt phá tiến vào top 4 thị trường phi nhân thọ về thị phần, với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.585 tỷ đồng và tăng trưởng 36% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan nhờ nỗ lực vượt qua tác động dịch bệnh, đồng thời không ngừng đổi mới, đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh…

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa, mở rộng mạng lưới kinh doanh

Để hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2022, đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho biết, đang tiếp tục số hóa, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tiềm năng…, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng.

Điển hình như Bảo hiểm Bảo Việt, doanh nghiệp này vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt và ABBANK sẽ cùng triển khai chương trình hợp tác bảo hiểm, tăng cường công tác bán chéo, giới thiệu khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác. Việc hợp tác giữa hai thương hiệu có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm - ngân hàng tại Việt Nam sẽ tạo ra một kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng – bảo hiểm toàn diện. Hai bên sẽ thống nhất phối hợp đa dạng hóa các hình thức triển khai hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của mỗi bên, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính đạt 94.484 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm 2022, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 94.484 tỷ đồng, tăng 14,23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.055 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm trước.

“Hợp tác lần này đồng thời cũng sẽ là bước mở đầu cho những kế hoạch, chương trình hợp tác lâu dài hơn nữa giữa hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm để cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất”, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt nhấn mạnh.

Với định hướng tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong công tác bán bảo hiểm, đặc biệt là mảng khai thác bán lẻ, mới đây Bảo hiểm PJICO cũng đưa vào sử dụng App khai thác bảo hiểm cho các đại lý cá nhân - PJICO Đại lý bảo hiểm.

Với ứng dụng hiện đại này, các đại lý của Bảo hiểm PJICO sẽ chủ động hơn trong quá trình hỗ trợ, tư vấn, cấp đơn bảo hiểm tại bất cứ đâu; ứng dụng các công nghệ chữ ký điện tử, thanh toán, đối soát tự động giúp tối giản hóa các quy trình phức tạp của đại lý khi cấp đơn bảo hiểm và nắm bắt được những thông tin tiện ích như mạng lưới garage, cây xăng, cơ sở y tế…

Trước đó, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Happy Money - thương hiệu của Công ty cổ phần thương mại và Liên kết Nano đã thực hiện kí kết hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm. Theo đó, Happy Money trở thành đơn vị phân phối sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm PTI gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, ô tô; bảo hiểm vật chất xe máy, ô tô; bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ viện phí…

Đại diện Bảo hiểm PTI cho biết, việc hợp tác với Happy Money đã được hai bên thúc đẩy từ đầu năm 2022. Với những kinh nghiệm đã có trong việc triển khai bán bảo hiểm với các đối tác là tổ chức tài chính như F88, FE Credit và các ngân hàng lớn, Bảo hiểm PTI sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển các kế hoạch kinh doanh giữa hai bên, tạo ra các giá trị lớn khác biệt cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

“Bảo hiểm PTI cũng kỳ vọng việc hợp tác với Happy Money không chỉ giúp PTI mở rộng mạng lưới ra thị trường, hỗ trợ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tốt nhất tới khách hàng một cách nhanh chóng nhất mà còn là cách để Bảo hiểm PTI đa dạng hóa và hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ của mình nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất”, đại diện Bảo hiểm PTI nhấn mạnh.