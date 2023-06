Bảo hiểm PVI: Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất năm 2023

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong danh sách giải thưởng “International Finance Insurance Awards”, từ Tạp chí tài chính quốc tế International Finance Magazine (IFM) của Vương quốc Anh. Năm nay, Bảo hiểm PVI vinh dự nhận giải “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023”.

Bảo hiểm PVI vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023”. Ảnh: Bình Thanh

"International Finance Award" được biết đến là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những tổ chức có thành tích, nỗ lực phát triển nổi bật trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu. Trong đó, International Finance Insurance Award đánh giá cao những doanh nghiệp bảo hiểm đang cố gắng bảo vệ lợi ích của khách hàng trên toàn thế giới.

Năm 2022, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, giữ vững vị trí số 1 lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, Bảo hiểm PVI cũng là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm tài chính A- (xuất sắc) bởi AM Best.

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng để đạt được những chỉ tiêu tài chính tích cực, Bảo hiểm PVI luôn đặt mục tiêu hướng đến trải nghiệm của khách hàng. Song song với việc hợp tác với các đơn vị hàng đầu về thương mại điện tử, không ngừng cải tiến dịch vụ, sản phẩm thì việc thành lập đơn vị thành viên thứ 40 – Công ty Bảo hiểm PVI Digital, vào đầu năm 2023 được xác định là bước tiến mới mạnh mẽ của Bảo hiểm PVI nhằm đưa ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, giúp đa dạng hóa các kênh phân phối bảo hiểm phi truyền thống từ đó mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với những kết quả đạt được, Bảo hiểm PVI đã vinh dự nhận giải Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023 (Most Innovative Non - Life Insurance Company 2023) do IFM trao tặng.

Năm 2021, Bảo hiểm PVI cũng là công ty bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất của Việt Nam giành 2 giải thưởng từ IFM: Best CSR Insurance Company - Non Life (Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất) và Best Non - Life Insurance Company (Công ty bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện hoạt động trách nhiệm xã hội tốt nhất).

Kết quả trên là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực của Bảo hiểm PVI trong việc sáng tạo, phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm bảo hiểm nhằm mang đến những sự bảo vệ tốt nhất cho đối tác, khách hàng. Đây sẽ là nguồn động lực, mục tiêu phấn đấu cho Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước trong những năm tới.