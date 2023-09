Bảo Việt Nhân thọ trao 6.000 suất “quà vui tới trường” cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

(TBTCO) - Chào đón năm học 2023 – 2024, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình “Quà vui tới trường” trao tặng 6.000 chiếc balo, với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh giáo dục do Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ thực hiện với thông điệp “có an là có điểm tựa”. Bảo Việt Nhân thọ hy vọng rằng, mỗi chiếc balo sẽ là người bạn đồng hành, trở thành điểm tựa tinh thần để các em và gia đình an tâm vượt qua mọi thử thách, biến ước mơ thành hiện thực.

Trong cuộc sống của mỗi người, có được một điểm tựa vững chãi chính là điều may mắn nhất. Điểm tựa giúp chúng ta cảm thấy chắc chắn, yên tâm, vững vàng. Với các em nhỏ, trên hành trình lớn khôn có được điểm tựa An đồng hành sẽ giúp các em chắp cánh vươn xa. Hiểu được điều đó, trong những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã luôn nỗ lực bền bỉ mang An tới các gia đình Việt. Bên cạnh việc phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là điểm tựa tài chính vững chắc, Bảo Việt Nhân thọ cũng luôn chú trọng đầu tư cho các hoạt động an sinh giáo dục hướng tới trẻ em, trong đó có các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trở thành điểm tựa tinh thần cho các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Năm học mới đã đến với niềm vui hân hoan và hạnh phúc. Nhưng với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, niềm vui tới trường của các em cũng đi kèm với những nỗi lo của gia đình về chi phí để trang trải việc học hành, mua sắm sách vở và đồ dùng học tập. Để chia sẻ khó khăn đó với các em học sinh, giúp cho niềm vui đến trường của các em được trọn vẹn, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình an sinh giáo dục đầy ý nghĩa “Quà vui tới trường”, tặng 6.000 học bổng là balo cao cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, động viên tinh thần ham học hỏi, khuyến khích các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập thành tài.

Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 6.000 chiếc balo cho trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước. Ảnh: BVNT

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Trẻ em là tương lai của đất nước. Đầu tư cho giáo dục và trẻ em chính là đầu tư vì sự an phát và thịnh vượng của quốc gia, dân tộc. Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn thông qua những chương trình an sinh giáo dục, mang lại cho các em học sinh niềm vui và niềm khích lệ. Chúng tôi tin rằng, với những nỗ lực học tập ngày hôm nay, trong tương lai các em sẽ trở thành người công dân ưu tú, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội".

Mỗi chiếc balo “Quà vui tới trường” của Bảo Việt Nhân thọ sẽ là người bạn đồng hành, trở thành điểm tựa tinh thần để các em và gia đình an tâm vượt qua mọi thử thách, biến ước mơ thành hiện thực.

Trước đó, trong năm nay, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã trao tặng 5.000 chiếc học bổng xe đạp, đánh dấu 18 năm triển khai thành công chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" trao tặng 33.000 chiếc xe cho các em học sinh hiếu học trên khắp đất nước, thực hiện sứ mệnh của một doanh nghiệp bảo hiểm quốc gia luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt.

Với những cố gắng mạnh mẽ để đem lại quyền lợi và giá trị ngày càng lớn hơn cho khách hàng và cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất đạt “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022” và vinh dự nhận được giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023" và được giới chuyên môn và cộng đồng đánh giá là “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam”, trong nhiều năm.