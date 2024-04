SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

(TBTCO) - Ngân hàng Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38% (so với cùng kỳ); tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành, lần lượt đạt 14,2% và 2,5%; tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 40,5%, tăng mạnh so với 32,0% cùng kỳ năm trước. Số dư CASA lên đến 49,4%.