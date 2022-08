Bị nhái thương hiệu để lừa đảo, cơn “đau đầu” của các tập đoàn địa ốc

(TBTCO) - Nhiều đối tượng đã đặt tên công ty gần giống với tên của các tập đoàn lớn trên thị trường bất động sản rồi đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc này gây ra hiểu nhầm, thậm chí ảnh hưởng nặng nề đến uy tín nếu khách hàng, nhà đầu tư không tìm hiểu kỹ thông tin.

“Hàng nhái” liên tục “sa lưới”

Gần đây, công an các tỉnh giáp ranh TP. Hồ Chí Minh đã liên tục bắt tạm giam nhiều cá nhân chủ chốt của một số công ty bất động sản. Trong đó phải kể đến hai cái tên na ná giống các tập đoàn lớn là Công ty Đất Xanh Long An (tỉnh Long An) và Công ty Thăng Long Real (Bình Dương).

Cụ thể ngày 29/6, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị bắt là Nguyễn Phú Thuận (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1971, ngụ TP. Hồ Chí Minh). Hai bị can là vợ chồng, liên quan đến nhóm lãnh đạo Công ty Đất Xanh Long An. Lúc bị bắt Thuận, Hồng đang lẩn trốn tại tổ 18, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, nhận thấy nhiều dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân đã tìm đến cơ quan chức năng để tố cáo công ty Đất Xanh Long An

Theo Công an tỉnh Long An, trước đó ngày 28/6/2022, đơn vị này đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 07/QĐ - VPCQCSĐT đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà).

Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An là chủ đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam, có diện tích 7 ha tại xã Mỹ Hạnh Nam theo chủ trương đầu tư ngày 18/7/2017 của tỉnh Long An. Tuy vậy, công ty chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an tỉnh Long An xác định, Công ty Đất Xanh Long An đã hoạt động chuyển nhượng hàng loạt đất nền nhưng không có trụ sở hoạt động, bảng hiệu. Dự án chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Việc công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các nhà đầu tư là vi phạm quy định pháp luật. Công ty cũng xây dựng trái phép hàng rào tạm bao quanh dự án, chắn lối đi một số thửa đất bên trong dự án, san lấp hạ tầng kỹ thuật dự án khi chưa được cấp phép.

Đến ngày 11/8, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Hữu Thái, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real (trụ sở đặt tại KDC Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Thái có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng bất động sản tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thái bị người dân tố cáo vì nghi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real mà vị tổng giám đốc vừa bị bắt (có địa chỉ tại KDC Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) không liên quan gì đến tập đoàn Thăng Long Real Group (số 178-180-182, đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Ông lớn vạ lây

Nói về vấn đề bị ảnh hưởng đến uy tín, phản hồi đến TBTCVN, đại diện Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) cho biết, Tập đoàn Đất Xanh khẳng định hệ thống công ty thành viên của tập đoàn không hề có sự liên quan nào đến pháp nhân Công ty Đất Xanh Long An.

"Tuy không phải là việc của mình, nhưng sự nhầm lẫn cái tên Thăng Long Real gây ra những tiêu cực và để khách hàng hiểu mình thì không phải là chuyện đơn giản, kể cả việc Thăng Long Real Group đã có thương hiệu và làm tốt trên thị trường bất động sản” - lãnh đạo Tập đoàn Thăng Long Real Group chia sẻ.

Hơn nữa, Đất Xanh Group đã từng nhiều lần chính thức lên tiếng về việc này, cũng như triển khai những thủ tục pháp lý quyết liệt để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình. Tháng 10/2019, Đất Xanh Group đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, khởi kiện Công ty Đất Xanh Long An.

Đến đầu tháng 5/2020, Tập đoàn Đất Xanh cũng tiếp tục gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đề nghị làm rõ và xử lý hành vi vi phạm của công ty trên. Phía Đất Xanh Group cho rằng, Công ty Đất Xanh Long An đã vi phạm nghiêm trọng việc sử dụng tên thương mại “Đất Xanh” mà Tập đoàn Đất Xanh đã đăng ký, sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Thăng Long Real Group là chủ đầu tư uy tín với nhiều dự án trên thị trường địa ốc phía Nam

“Hành vi cố tình đặt tên gây nhầm lẫn thương hiệu là dấu hiệu của sự cạnh tranh không lành mạnh, không những vậy, việc các doanh nghiệp trên bị phản ánh có hành vi cung cấp dịch vụ kém chất lượng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tập đoàn Đất Xanh” - Tập đoàn Đất Xanh thông tin.

Còn theo lời lãnh đạo Tập đoàn Thăng Long Real Group, bỗng dưng vào một ngày, hệ thống công ty nói chung và riêng các cá nhân “nổi như cồn” vì được các đối tác, cũng như khách hàng gọi liên tục để hỏi về tình trạng của đơn vị vừa bị bắt ở Bình Dương.

Số tiền mà công ty ở Bình Dương lừa đảo không lớn, không tương xứng đối với hoạt động phía tập đoàn. Thế nhưng, đối với những khách hàng cũ thì phải lần lượt giải thích và khách hàng mới thì cần phải có sự am hiểu tường tận. Thật khó để giải thích cho tất cả hiểu khi có việc bị nhầm lẫn thương hiệu./.