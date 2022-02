Bình Dương: Hồi phục, tăng tốc sản xuất tại các khu công nghiệp

(TBTCO) - Nửa cuối tháng 2/2022, tỉnh Bình Dương trở thành “vùng xanh". Dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát, tạo điều kiện tốt cho tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng tốc sản xuất. Đây thực sự là những tín hiệu lạc quan mới tạo đà cho bước tăng trưởng kinh tế thu ngân sách của địa phương trong năm 2022.

Công nhân trở lại nhà máy làm việc tại Khu công nghiệp Đồng An 1, Thuận An, Bình Dương. Ảnh: CTV

Tỉnh Bình Dương hiện có 2.432 doanh nghiệp, trong đó có 608 doanh nghiệp trong nước và 1.824 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động. Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, nhờ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, các khu công nghiệp đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Bình Dương trở lại hoạt động sau khi lao động góp mặt đông đủ. Số ít nhà máy thiếu hụt lao động là do đang trong kỳ nghỉ phép năm và đang trên đường trở lại nhà máy.

Ông Bùi Minh Trí - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng năm 2021, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng vào các khu công nghiệp vẫn đạt 5.698 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài xấp xỉ 2 tỷ USD và 3.587 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân hơn 2 tỷ USD. Sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp đạt doanh thu 35,1 tỷ USD, góp phần xuất khẩu vượt 20 tỷ USD. Thu ngân sách năm 2021 của tỉnh đạt 47.000 tỷ đồng.

Những thuận lợi ngay từ đầu năm đang tạo sự lạc quan về kế hoạch thực hiện các mục tiêu trong năm 2022 của tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) trong năm nay là từ 8 - 8,3% so với năm 2021; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 16%; huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33,3% GRDP của tỉnh năm 2022 và tăng 10% so với năm 2021. Tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội 60.000 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán trung ương giao./.