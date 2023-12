Phú Đông Group thành lập năm 2011 với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng và phát triển các sản phẩm nhà ở. Ngoài SkyOne, công ty hiện là chủ đầu tư của các dự án gồm: Dự án khu dân cư Phú Đông, khu chung cư Him Lam Phú Đông, dự án chung cư cao cấp Phú Đông Premier tại TP Dĩ An; dự án chung cư cao cấp Phú Đông Sky Garden toạ lạc tại mặt tiền đường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương…