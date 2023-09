Bộ Tài chính tập trung nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm

(TBTCO) - Chiều 7/9, Bộ Tài chính tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách đề ra, cùng với đó tập trung cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thu ngân sách dù thấp so với cùng kỳ nhưng vẫn bám sát dự toán

Theo Bộ Tài chính, cập nhật số liệu trên Tabmis, thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến hết ngày 4/9/2023 đạt 1.130,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,78% dự toán.

Trước đó, trong báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng tháng 8 ước đạt 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán, bằng 59,5% (giảm 60 nghìn tỷ đồng) mức thu bình quân 7 tháng đầu năm.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành Tài chính vào cuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách đề ra. Ảnh: Đức Minh

Lũy kế 8 tháng thu NSNN ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 72,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 65,5% dự toán).

Báo cáo tại cuộc giao ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý tháng 8/2023 đạt 85.891 tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách 8 tháng đạt 973.000 tỷ đồng, đạt 70,9% so với dự toán. Theo ông Mai Xuân Thành, tiến độ thu do ngành Thuế quản lý là “bám sát so với dự toán”.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ lo ngại về những dấu hiệu giảm thu. Nếu loại trừ số thu phát sinh đột biến, thì từ tháng 1 đến nay số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý giảm. Nếu như tháng 1/2023, số thu đạt 94 nghìn tỷ đồng, thì đến tháng 8/2023 chỉ còn 75 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo về tiến độ thu ngân sách do ngành Hải quan quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng phù hợp với kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 12%, thu giảm xấp xỉ 18% so với cùng kỳ. Sở dĩ số thu thuế xuất nhập khẩu giảm là do một số chính sách giảm thuế và xuất siêu 8 tháng qua ước tính khoảng 20 tỷ USD, nên số thu giảm tương ứng.

Thời gian qua, ngành Hải quan đã tập trung chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tính chung 8 tháng qua, cơ quan hải quan các cấp đã bắt giữ xấp xỉ 1,5 tấn ma túy. Đây là kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cơ quan hải quan trong chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) đã gia tăng cả về tính thanh khoản, chỉ số và quy mô, các chỉ số đều tăng hơn 20%. Nguyên nhân là do các yếu tố trong nước và thế giới tác động đến TTCK, dòng tiền gửi tiết kiệm trong dân do lãi suất thấp dịch chuyển sang TTCK.

“Trước tình hình đó, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán đã vào làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để nắm bắt tình hình năng lực của hệ thống và quản lý giám sát. Hiện nay, tại HOSE tiếp nhận 1,6 triệu lệnh/ngày và có ngày đột biến lên hơn 2 triệu lệnh/ngày. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, hiện nay đang test thử 8 triệu lệnh/ngày, tránh tình trạng nghẽn lệnh khi nhu cầu tăng cao" - bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Xây dựng cơ chế chính sách là nhiệm vụ quan trọng

Kết luận cuộc họp giao ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý các đơn vị trong ngành Tài chính tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).

Cuộc họp tập trung bàn tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc. Ảnh: Đức Minh.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị tập trung hoàn thiện đề nghị xây dựng đối với dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn trương tập trung phối hợp với các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội ban hành nghị quyết trong năm 2023 và áp dụng từ năm 2024 đối với dự án nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu...

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính tập trung để xây dựng và hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề án cơ chế, chính sách được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật, người đứng đầu ngành Tài chính cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị trong toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đề ra. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành Tài chính, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn như hiện nay.

Đối với các nhiệm vụ khác, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tích cực giải ngân vốn đầu tư công trong nội ngành; tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giữ vững vị trí dẫn đầu trong khối các bộ, ngành; tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm./.