Bộ Tài chính và Bộ Công an tăng cường phối hợp công tác phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực tài chính

(TBTCO) - Chiều ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Công an tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công an. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc điểm lại một số kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an. Theo đó, thời gian qua Bộ Tài chính nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bộ Công an trong nhiều lĩnh vực, như: hải quan, chứng khoán, dự trữ, thu chi ngân sách, đặc biệt là trong công tác phòng chống buôn lậu. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Công an nhân dịp Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Ảnh: Đức Minh Đơn cử, từ năm 2020 đến hết 7 tháng năm 2023, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 56.532 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.998 tỷ đồng, khởi tố 156 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 505 vụ đối với các vụ việc cơ quan hải quan không có thẩm quyền khởi tố, thu nộp ngân sách nhà nước 459,3 tỷ đồng. Ngoài ra lực lượng chức năng của 2 ngành đã phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác khác như công tác trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các vụ việc, đối tượng, đấu tranh chuyên án. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, đối với từng lĩnh vực cụ thể khác như công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, chứng khoán, hoạt động kinh doanh xổ số, lĩnh vực bảo hiểm đã được cơ quan chức năng của 2 bên phối hợp chặt chẽ theo đúng thẩm quyền để làm trong sạch hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tài chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an hỗ trợ trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu công cụ kiểm soát thương mại điện tử trong nước và đấu tranh hành vi trốn thuế từ sàn thương mại điện tử, buôn bán online. Về công tác phối hợp trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với cơ quan công an trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) để đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm trên TTCK; đặc biệt là thao túng cổ phiếu, vi phạm trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; xử lý các tin đồn thất thiệt lan truyền ảnh hưởng tới thị trường. Về công tác phối hợp trong lĩnh vực hải quan, Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì chế độ liên lạc, gặp gỡ, trao đổi thông tin; tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác triển khai thực hiện công tác phối hợp lực lượng ở địa phương. Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh Hai Bộ tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt là ma túy; tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trên tuyến biên giới đất liền, các cửa khẩu, cảng biển lớn… Phối hợp lực lượng cùng nhau xác lập, đấu tranh chuyên án chung để huy động tổng hợp các lực lượng, biện pháp, phương tiện trong điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm. Bộ Tài chính cũng tiếp tục phối hợp Bộ Công an nắm bắt tình hình để xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xổ số cố tình hoạt động không đúng quy định của pháp luật và làm mất an ninh trật tự. Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an điều tra xử lý đối với hành vi lợi dụng việc mua hộ vé xổ số để lừa đảo, kinh doanh đánh bạc trái phép, gây ảnh hưởng đến trật tự, xã hội; cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số nước ngoài và việc chuyển tiền ra nước ngoài liên quan đến dịch vụ này. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để giải quyết các vụ việc liên quan đến nhân viên ngân hàng, đại lý bảo hiểm lừa dối, ép buộc, lừa đảo... khách hàng mua bảo hiểm khi làm các thủ tục vay vốn, cấp tín dụng hay gửi tiết kiệm. Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, trong thời gian qua giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh Đặc biệt sự phối hợp giữa 2 bộ đã ngăn chặn được tình trạng thao túng thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu riêng lẻ. Qua đó đã lấy lại lòng tin của người dân vào thị trường này, góp phần để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, đã đảm bảo sức sống cho thị trường, đảm bảo an toàn cho người dân đầu tư và huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Đại tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, 2 cơ quan đã có sự phối hợp rất linh hoạt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống buôn lậu ma túy, chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Thời gian tới giữa 2 bộ sẽ có sự phối hợp đồng bộ và thiết thực hơn nhằm bảo vệ an ninh tài chính của đất nước. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến của Đại tướng Tô Lâm. “Ngành Tài chính sẽ nỗ lực phấn đấu vì nền tài chính quốc gia hùng mạnh. Bộ Tài chính mong muốn Bộ Công an phối hợp đấu tranh với các hành vi làm ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu.

Đức Minh