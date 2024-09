Bộ Tài chính yêu cầu phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn khiếu nại, tố cáo đông người hoặc cố tình không chấp thuận, có hành vi gây rối, kích động ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự công cộng, lãnh đạo các tổng cục thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng công an trên địa bàn đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức và trụ sở cơ quan.