Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cần làm tốt công tác quản lý cán bộ

Năm 2023, thực hiện giao biên chế công chức cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính là 66.653 chỉ tiêu và trong giai đoạn 2024 - 2026, đến hết năm 2026 còn 63.494 chỉ tiêu. Theo đó, năm 2023 giảm 183 biên chế so với năm 2022, năm 2026 giảm 3.342 biên chế so với biên chế được giao năm 2021. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý là 1.298 chỉ tiêu. Theo đó, năm 2023 Bộ Tài chính đã giao giảm 34 chỉ tiêu hưởng lương từ NSNN so với năm 2022, giảm 61 chỉ tiêu so với năm 2021.