Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới “nóng” dần dịp cuối năm

(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, khi thị trường đang ấm dần lên, nhu cầu tăng cao, tình trạng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ gia tăng mạnh… Do đó, lực lượng Hải quan sẽ tăng cường, tập trung kiểm soát, thanh kiểm tra, đánh giá phân luồng hàng hóa vào các tuyến trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng này.

"Nóng" buôn lậu hàng hóa qua biên giới

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng, buôn lậu hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra phổ biến. Lực lượng chức năng cả nước liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc với nhiều chủng loại hàng hóa như đường, thuốc lá, hàng tiêu dùng, hàng cấm…

Đơn cử, ngày 5/11 vừa qua, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang qua kiểm tra đột xuất kho hàng trên khu vực biên giới huyện An Phú đã phát hiện tạm giữ gần 10 tấn đường cát Thái Lan, không nhãn phụ kèm theo, không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định và không xuất trình được hóa đơn hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đường. Nghi vấn đây là hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cùng ngày, lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện, tạm giữ vụ vận chuyển 3 tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài, nhập khẩu trong địa bàn hoạt động hải quan, không có chứng từ hợp pháp (chưa xác định được người vi phạm). Hiện, vụ việc đang được Đội Kiểm soát hải quan lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, xác minh làm rõ chủ sở hữu số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính riêng trong tháng 10/2021, các lực lượng chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ 270.980 bao thuốc lá điếu ngoại nhập. Cũng trong tháng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh này đã giám sát tiêu hủy 955.288 bao thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định xử lý tịch thu của các đơn vị chức năng.

Còn tại Kiên Giang, lực lượng chức năng tỉnh này liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Ngày 06/11, tại khu vực biên giới phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.500 bao thuốc lá điếu ngoại các loại nhập lậu. Ngày 8/11, tiếp tục bắt giữ hơn 2.000 bao thuốc lá lậu tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.

Ngoài ra, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn gia tăng trên các tuyến biên giới và trong nội địa. Mới đây, ngày 4/11, lực lượng chức năng Nghệ An vừa triệt phá thành công 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 3,1kg và 24.000 viên ma túy tổng hợp. Được biết, đối tượng bị bắt cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Lực lượng Hải quan sẽ tăng cường, tập trung kiểm soát, đánh giá phân luồng hàng hóa vào các tuyến trọng điểm. Ảnh: TL

Trước đó, giữa tháng 10, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ buôn lậu về vi phạm trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Inbe Á Châu (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Công ty này mở 2 tờ khai gồm 50 container, tên hàng theo khai báo là gỗ gõ, xẻ hộp, chưa qua chế biến, xuất xứ Trung Quốc (China); hàng mới 100%, không thuộc danh mục quản lý theo giấy phép CITES... Tuy nhiên kiểm tra thực tế lại là 850,681 m3 gỗ giáng hương Tây Phi, là hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.

Gia tăng các vụ việc lớn, có tính chất phức tạp dịp cuối năm

Cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá, hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang có chiều hướng tăng dần từ đầu tháng 11, với tính chất phức tạp và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Để qua mặt lực lượng chức năng, các mặt hàng buôn lậu được ngụy trang, cất giấu dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và thường chia nhỏ lô hàng, khai báo không đúng bản chất hàng hóa...

Đặc biệt, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma tuý qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, khó lường. Các đối tượng thường cất giấu ma túy trong quà biếu, tân dược, sữa hộp... và ngụy trang bằng vô vàn cách khác nhau.

Nhận định từ nay đến cuối năm, khi thị trường hàng hóa đang ấm dần lên, nhu cầu tăng cao, tình trạng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ gia tăng mạnh… Lực lượng hải quan sẽ tăng cường, tập trung kiểm soát, thanh kiểm tra, đánh giá phân luồng hàng hóa vào các tuyến trọng điểm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa yêu cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước cũng như mở rộng hợp tác quốc tế để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đường dây buôn lậu, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng cầm đầu hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; ban hành các công văn chỉ đạo hướng dẫn các Cục hải quan địa phương về công tác điều tra chống buôn lậu.../.