Doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 14% Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, tháng 4/2022, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 74.234 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng, tăng 14,50% so với tháng 4/2021.