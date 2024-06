(TBTCO) - Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN. Bên lề sự kiện, ông Micheal Cymbalista, Tham tán của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Australia (ABF) tại khu vực Mekong đã có một số chia sẻ xung quanh việc áp dụng Chương trình này tại Australia.

Ông Micheal Cymbalista.

PV: Ông có thể chia sẻ thông tin về Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên của ABF?

Ông Micheal Cymbalista: Tại Australia, Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên được gọi là Chương trình Doanh nghiệp tin cậy (ATT) của ABF. Chúng tôi hiện có hơn 1.000 ATT và đây là một chương trình rất thành công.

Chương trình mở ra đối với tất cả các đối tượng là các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi dây chuyền cung ứng quốc tế.

Để được công nhận là một ATT, doanh nghiệp sẽ được thẩm định, phê duyệt bởi các công chức được đào tạo hơn 18 tháng. Do đó, trong quá trình thẩm định và phê duyệt, chúng tôi xem xét tất cả các tiêu chuẩn của Khung Tiêu chuẩn đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho thương mại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO SAFE) cùng với các yếu tố tuân thủ pháp luật, chất lượng thông tin, khía cạnh an ninh, về hỗ trợ tài chính, chương trình an ninh nhân viên của doanh nghiệp bên cạnh tiêu chí tuân thủ pháp luật thương mại và luật hải quan.

Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác và trao đổi thông tin quốc tế vì an ninh an toàn của cả dây chuyền cung ứng quốc tế.

PV: Trong tương lai, ABF sẽ tiếp tục phát triển ATT theo định hướng như thế nào?

Ông Micheal Cymbalista: Về kế hoạch trong tương lai, căn cứ các điều kiện của WCO SAFE, chúng tôi dự kiến tăng cường một số tiêu chí, xem xét tăng cường trao đổi dữ liệu, tăng cường áp dụng công nghệ vào Chương trình. Bên cạnh đó, việc kế thừa tiêu chí tuân thủ quy trình Hải quan xanh cũng rất quan trọng.

PV: Việt Nam đang cân nhắc thêm việc mở rộng tiêu chí áp dụng Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về các điều kiện công nhận ATT tại Australia?

Ông Micheal Cymbalista: Liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ được công nhận là ATT, những quy định về ATT ban đầu được quy định tại Luật Hải quan. Nhưng bản thân Luật Hải quan không có quy định cụ thể về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nên chúng tôi dựa vào quy định của Luật Thuế, theo đó các doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 triệu AUD thì được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Một nửa số doanh nghiệp được chúng tôi công nhận ATT là doanh nghiệp nhỏ. Một điều quan trọng là chúng tôi phân biệt doanh nghiệp lớn và nhỏ đều dựa trên quy định của WCO SAFE cùng với quy định của pháp luật thuế.

Tuy nhiên ATT là chương trình áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp nhỏ hay lớn; chương trình nhằm vào các doanh nghiệp trong dây chuyền cung ứng quốc tế.

Về việc thẩm định một doanh nghiệp ATT, một trong các trụ cột cần quan tâm là vấn đề an ninh, nhất là an ninh thông tin, an ninh nhân sự (tức là một doanh nghiệp nào đó có thể vi phạm trong dây chuyền cung ứng quốc tế); an ninh dây chuyền cung ứng quốc tế...

PV: Xin cảm ơn ông!