Cảnh báo người tiêu dùng không mua 10 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ vi phạm quảng cáo

(TBTCO) - Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) là sự kiện thường niên do Bộ Công thương phát động. Năm 2023, với Chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.