Chính sách tài khóa tạo dư địa để thúc đẩy tăng trưởng

Điều hành chính sách tài khóa phải thận trọng, linh hoạt Bình luận rõ thêm về việc Việt Nam nên hay không nên duy trì chính sách tài khóa mở rộng, GS.TS Andreas Stoffers cho rằng, nhìn chung, các biện pháp chính sách tài khóa mở rộng có thể là phù hợp nếu chúng thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách giảm thuế và nới lỏng đầu tư, hoặc rót vào những dự án cơ sở hạ tầng cần thiết, hoặc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, vấn đề là với bất kỳ sự can thiệp quá mức nào của chính phủ sẽ tạo ra một "vòng xoáy can thiệp" và góp phần tạo ra các tác động không tốt kéo theo thông qua các chính sách tiền tệ và tài khóa sai lầm. Các nhà kinh tế học của trường phái Áo, đầu tiên và quan trọng nhất là Ludwig von Mises đã chứng minh điều này một cách ấn tượng từ nhiều thập kỷ trước. Có thể thấy việc can thiệp chính sách tài khóa mở rộng trong nhà nước phúc lợi như ở một số nền kinh tế phương Tây vừa qua không phải là hoạt động tài khóa hướng tới tương lai như đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giáo dục. Các biện pháp chính sách tài khóa phải luôn mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn và không phải là mục đích để tang GDP một cách giả tạo mà không có tính bền vững. Vì vậy, điều hành chính sách tài khóa của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay cần phải hết sức thận trọng, cần căn cứ vào tình hình thực tiễn để linh động xử lý cho phù hợp./.