Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản: Phát hiện, chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp trốn thuế

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cục thuế các địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan trên địa bàn, trong đó phối hợp với các phòng công chứng rà soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Thông qua việc rà soát hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phát hiện nhiều hồ sơ chuyển nhượng bất động sản khai không đúng với giá trị thực tế giao dịch. Cơ quan thuế đã yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế lại, đồng thời chuyển hàng trăm hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyển hàng trăm hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan điều tra

Nhận được thông tin tố cáo từ người dân về việc có hành vi trốn thuế trong các hợp đồng giao dịch kinh doanh bất động sản (BĐS) tại phòng công chứng Đỗ Thu Hà gửi đến Cục Thuế Cần Thơ, ông Cáp Quý Phúc – Cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ cho hay, cục thuế đã chỉ đạo Chi cục Thuế quận Ninh Kiều xác minh thông tin.

Bước đầu phát hiện có 126 trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, trong đó có 68 trường hợp chi cục đã giải quyết cho kê khai lại, nộp thuế lại với số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thu được 5,9 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 1,4 tỷ đồng. Đến nay đã chuyển 15 hồ sơ sang cơ quan công an, với tổng số tiền giao dịch bất động sản thực tế là 129 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền kê khai thuế của 15 hồ sơ này chỉ 15,3 tỷ đồng.

Chi cục Thuế quận Ninh Kiều chuyển 15 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công an điều tra. Ảnh: TL

Hợp đồng kê khai thuế chênh lệch nhiều nhất được thực hiện tại phòng công chứng Đỗ Thu Hà. Hợp đồng này có giá trị giao dịch thực tế 26 tỷ đồng, nhưng kê khai nộp thuế chỉ có 5 tỷ đồng và trốn kê khai thuế số tiền 21 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ cho biết, hành vi trốn thuế của nhiều cá nhân trong kinh doanh BĐS tập trung chủ yếu vào việc ghi giá trị trên hợp đồng công chứng thấp hơn so với giá trị giao dịch thực tế. Sau đó người giao dịch ký thêm phụ lục hợp đồng với giá trị thực tế cao hơn gấp nhiều lần.

Sau khi phát hiện các hành vi trốn thuế có hợp đồng giao dịch tại phòng công chứng Đỗ Thu Hà, Cục Thuế Cần Thơ đã có công văn đề nghị 4 phòng công chứng còn lại trên địa bàn cung cấp hồ sơ. Cơ quan thuế tiếp tục phát hiện hàng trăm hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế và đang tiếp tục rà soát.

Tại phòng công chứng Cửu Long có 180 hồ sơ, phòng công chứng Huỳnh Thị Thúy Kiều 61 hồ sơ; phòng công chứng 24 Giờ có 336 hồ sơ và phòng công chứng Lê Cẩm Lành 50 hồ sơ.

Ông Cáp Quý Phúc cho hay, trên địa bàn hiện có khoảng 250 hồ sơ đến kê khai, nộp thuế lại sau khi đã thực hiện xong hợp đồng giao dịch BĐS, cục thuế đang phối hợp với cơ quan điều tra xử lý.

Ghi nhận thêm từ các địa phương khác cho thấy, tại Thừa Thiên - Huế, số hồ sơ chuyển nhượng BĐS là 2.644 hồ sơ; số thuế TNCN chênh lệch là 13,2 tỷ đồng.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, thông qua việc rà soát hồ sơ kê khai, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh 2.421 lượt hồ sơ khai thuế với số tiền thuế TNCN, lệ phí trước bạ từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS phải nộp tăng thêm hơn 20,6 tỷ đồng, trong đó, thuế TNCN là 16,5 tỷ đồng; lệ phí trước bạ là 4,1 tỷ đồng.

"Giá tự kê khai ban đầu của NNT nhìn chung có chuyển biến tích cực, tổng thể giá tự kê khai ban đầu của NNT so với giá UBND tỉnh ban hành (từ 1/1/2022 đến ngày 31/5/2022) tăng 2,19 lần (huyện có tỷ lệ tăng cao là huyện Cần Giuộc tăng 3,2 lần; thị xã Kiến Tường tăng 2,9 lần; huyện Bến Lức tăng 2,5 lần;…)" - ông Nguyễn Văn Thủy, Cục trưởng Cục Thuế Long An.

Tại Long An, ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho biết, các chi cục thuế trực thuộc đã hướng dẫn người nộp thuế (NNT) kê khai giá chuyển nhượng đúng với thực tế giao dịch đối với hàng trăm hồ sơ nhà đất. Việc kiểm tra rà soát những hồ sơ “nghi ngờ” có dấu hiệu kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế giao dịch và hướng dẫn NNT kê khai theo đúng quy định pháp luật là để đảm bảo quyền lợi, công bằng cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế Long An cho hay, tổng số thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS (từ 1/1/2022 đến ngày 15/6/2022) là 753 tỷ đồng, bằng 261,4% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng hơn so cùng kỳ là 465 tỷ đồng). Số thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là BĐS (từ 1/1/2022 đến ngày 15/6/2022) là 206,4 tỷ đồng, bằng 216,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng hơn so với cùng kỳ là 110,9 tỷ đồng). Tổng tăng so với cùng kỳ của 2 lĩnh vực này là 575,9 tỷ đồng.

Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản nhiều tín hiệu tích cực

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS, ngày 12/1/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 438/BTC-VP gửi tới Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cục thuế điều tra xử lý nghiêm hành vi kinh doanh, chuyển nhượng BĐS có dấu hiệu trốn thuế, qua đó truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản: Phát hiện, chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp trốn thuế

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở tư pháp phối hợp với cục thuế địa phương yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án BĐS, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng BĐS kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, làm căn cứ tính thuế theo quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương chủ động phối hợp cơ quan công an, sở tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Ngành Thuế đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho NNT tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc "Tiền phòng, hậu kiểm”. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải các bài báo tuyên truyền để các chủ thể kê khai giá chuyển nhượng sát giá giao dịch thực tế; xây dựng nội dung tuyên truyền đến NNT, các tổ chức hành nghề công chứng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của NNT để nâng cao tính tuân thủ trong việc khai báo giá chuyển nhượng đúng với giao dịch thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Trong đó, chú trọng đến một số giải pháp trọng tâm như: Tham mưu với UBND chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, ban hành kịp thời quyết định điều chỉnh bổ sung bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán của chủ đầu tư.

Đồng thời, giao cơ quan thuế các cấp không được gây khó khăn, phiền hà cho NNT trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển nhượng BĐS. Quán triệt các phòng, đội tham gia vào công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng BĐS thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và quy trình làm việc trực tiếp với NNT theo quy định, không được trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định, có cơ chế giám sát cán bộ trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai giá chuyển nhượng BĐS cho NNT.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên đã mang lại hiệu quả tích cực, thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng BĐS đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021./.