Chủ động sử dụng chính sách tài khóa thúc đẩy các động lực tăng trưởng

TS. CẤN VĂN LỰC - CHUYÊN GIA KINH TẾ: Nền kinh tế Việt Nam đang thực sự phục hồi Nhiều tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thực sự phục hồi. Thâm hụt ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ luôn nằm trong giới hạn cho phép và ở mức thấp so với các nước tương đồng. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuỗi cung ứng được duy trì; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản đang dần ổn định, dù còn nhiều khó khăn... Những yếu tố này cộng với triển vọng tăng trưởng kinh tế đã khiến Tổ chức Fitch nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam gần đây lên BB+. TS. VŨ SỸ CƯỜNG - CHUYÊN GIA KINH TẾ: Chính sách tài khóa cần các giải pháp điều chỉnh tổng cầu của nền kinh tế Để đạt các mục tiêu đề ra, trong năm 2024, chính sách tài khóa cần các giải pháp điều chỉnh tổng cầu của nền kinh tế. Cần tiếp tục các chính sách tài khóa nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa. Trong đó, cần mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, lương tăng sẽ kích tiêu dùng, góp phần tăng tổng cầu. Việt Nam có thể xem xét tiếp tục giảm một số loại thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp, để kích cầu. “Việc Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đến hết ngày 30/6/2024 là chính sách hợp lý và nếu cần, có thể xem xét kéo dài thêm đến hết năm 2024.