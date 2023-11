Chủ tịch Hội đồng quản trị PET muốn bán 2 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã Ck: PET) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu liên quan đến cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch hội đồng quản trị PET đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PET.

Giao dịch bán cổ phiếu dự kiến được thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 23/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Ông Hà hiện đang nắm giữ hơn 5,26 triệu cổ phiếu PET, tỷ lệ 4,9%. Nếu thành công, ông Hà sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 3,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,04%.

Bên cạnh đó, Công đoàn Petrosetco đăng ký bán toàn bộ 1.566.577 cổ phiếu PET để giảm sở hữu từ 1,46%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Minh, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,86% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

Kết thúc quý III/2023, Công ty Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.254,27 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 51,01 tỷ đồng, giảm 30,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,9%, về còn 4,6%.

Lý giải doanh thu giảm trong quý III, Công ty cho biết chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do việc doanh thu bị giảm, đồng thời biên lợi nhuận gộp giảm.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 13.026,17 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 94,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu PET giao dịch giá tham chiếu 24.500 đồng/cổ phiếu./.