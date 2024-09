Chung cư Eurowindow River Park “hút khách” nhờ chuỗi tiện ích đa thế hệ

(TBTCO) - Với hệ thống tiện ích đủ đầy, Eurowindow River Park mang đến những khoảnh khắc trọn vẹn ý nghĩa, nơi mỗi ngày mới đều là một hành trình trải nghiệm tuyệt vời, đầy cảm hứng và hạnh phúc.

Từ thụ hưởng trọn vẹn tiện ích ngay bên ngưỡng cửa

Eurowindow River Park là nơi khởi đầu cho những trải nghiệm sống đầy cảm hứng. Rời khỏi những căn hộ xinh đẹp, cư dân sẽ bước ra một thế giới đầy màu sắc với hàng chục tiện ích sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Đối với các bạn nhỏ, khu vui chơi trẻ em là điểm đến thú vị, nơi các bé có thể thỏa sức vui đùa, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong một môi trường an toàn và sáng tạo.

Eurowindow River Park sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng, mang lại trải nghiệm thú vị cho cộng đồng cư dân.

Với những người trẻ, Eurowindow River Park mang đến một cuộc sống đầy năng lượng và hứng khởi. Con đường nội khu xanh mướt, rực rỡ sắc hoa là nơi lý tưởng cho những bước chân chạy bộ mỗi sáng, mang lại cảm giác tươi mới để khởi đầu một ngày làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, sân thể thao ngoài trời và phòng tập gym - yoga hiện đại cũng là những không gian hoàn hảo để rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Không chỉ quan tâm đến các thế hệ trẻ, Eurowindow River Park còn đặc biệt chú trọng đến những cư dân lớn tuổi, với khu vườn dạo bộ trên cao - một không gian yên tĩnh, trong lành, lý tưởng cho các hoạt động yoga, thiền định hoặc đơn giản là những buổi hàn huyên, tâm sự để gắn kết cộng đồng.

Eurowindow River Park còn mang đến những tiện ích hoàn hảo cho cả gia đình cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Bể bơi 4 mùa với mái che hiện đại, trung tâm thương mại sành điệu, đáp ứng nhu cầu đa thế hệ từ người lớn tuổi đến các bạn nhỏ. Mỗi không gian tại Eurowindow River Park đều mang đến những cảm xúc trọn vẹn, góp phần tạo nên những trải nghiệm sống đầy ý nghĩa và đáng nhớ cho tất cả cư dân.

Đến chuỗi dịch vụ công cộng chỉ mất vài phút di chuyển

Cư dân Eurowindow River Park không chỉ tận hưởng một cuộc sống đủ đầy với chuỗi tiện ích nội khu đa dạng mà còn dễ dàng kết nối với nhịp sống sôi động và hiện đại nhờ dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú. Tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, sát chân cầu Đông Trù, khu đô thị này có vị trí đắc địa, giúp cư dân chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển đến phố cổ Hà Nội và 20 phút đến sân bay Nội Bài, mang lại sự thuận tiện vượt trội trong việc di chuyển hàng ngày.

Eurowindow River Park sát chân cầu Đông Trù, giúp cư dân có thể dễ dàng tiếp cận khu vực nội đô chỉ trong 15 phút.

Eurowindow River Park đáp ứng toàn diện các nhu cầu an cư hiện đại của cư dân, từ mua sắm, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Các tiện ích nổi bật gần khu đô thị bao gồm trung tâm thương mại Go (Big C), bệnh viện, hệ thống trường học công lập các cấp uy tín. Đặc biệt, trong tương lai khi Trung tâm Triển lãm Quốc gia và Công viên Kim Quy được hoàn thiện, khu vực này hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm văn hóa mới của Hà Nội, mang đến những giá trị sống và trải nghiệm vô cùng độc đáo cho cư dân Eurowindow River Park.

Hiện tại, Eurowindow River Park chỉ còn lại số lượng căn hộ 3 phòng ngủ giới hạn, đang chờ đợi những chủ nhân nhanh tay sở hữu. Các khách hàng tiến hành giao dịch trong thời điểm này sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, bao gồm gói vay lên đến 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0%, thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn. Bên cạnh đó, người mua còn được hưởng chiết khấu thanh toán sớm lên đến 10,5% giá trị căn hộ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trở thành cư dân Eurowindow River Park, nơi bạn và gia đình sẽ trải nghiệm trọn vẹn chuỗi tiện ích chuẩn 5 sao, cho mỗi ngày mới đều là một trải nghiệm lý thú./.