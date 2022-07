Chứng khoán 18/7: Trụ không ủng hộ, VN-Index về giá đỏ cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/7) diễn biến giằng co trong biên độ thấp. Chỉ số VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ do sự suy giảm của một số cổ phiếu trụ trong giai đoạn cuối phiên. Thanh khoản giảm và khối ngoại vẫn giao dịch không tích cực khi có thêm phiên bán ròng.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ vì trụ không vững

Thị trường chứng khoán hôm nay biến động ngược chiều với nhiều thị trường quốc tế. Thị trường diễn biến giằng co trong phần nhiều thời gian, nhưng sức ép giảm từ một số cổ phiếu trụ và mức giảm lớn từ các cổ phiếu bất động sản đã khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng cùng thanh khoản hạ nhiệt đã khiến thị trường dễ dàng bị ép mạnh qua ngưỡng hỗ trợ và giảm điểm.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -2,76 điểm (-0,23%) xuống 1.176,49 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng song có nhỉnh hơn về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 229 mã tăng, 209 mã giảm và 78 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Một số cổ phiếu trụ giảm cuối phiên tạo sức ép lên VN-Index Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: VIC (-2,30%), VHM (-1,67%), HPG (-2,59%), BID (-0,84%), VCB (-0,41%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: MSN (+1,38%), FPT (+0,97%), VIB (+1,44%), TCB (+0,55%), SSB (+1,11%),…

Áp lực bán nhiều hơn ở nhóm bluechips khiến chỉ số VN30 giảm mạnh hơn với -5,86 điểm (-0,48%) còn 1.214,28 điểm. Ở rổ VN30 có 11 mã tăng, 16 mã giảm và 3 mã giữ tham chiếu. Trong khi đó, nhóm midcap và smallcap lại tăng nhẹ lần lượt +0,19% và +0,57%.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính vẫn duy trì được đà tăng trong phiên đầu tuần. Theo đó, HNX-Index tăng +0,23 điểm (+0,08%) lên 284,63 điểm. Toàn sàn HNX có 98 mã tăng, 80 mã giảm và 52 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index tăng +0,14 điểm (0,16%) lên 87,46 điểm.

Thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm so với phiên kế trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 11.859 tỷ đồng, giảm 11,3% so với phiên cuối tuần trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm -11,4% xuống mức 10.080 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với mức bình quân gần 10.240 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 481 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 487 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch vẫn tương đối tiêu cực khi mua vào 26 triệu cổ phiếu, trị giá 721 tỷ đồng, trong khi bán ra 34 triệu cổ phiếu, trị giá 848 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 8,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 127 tỷ đồng.

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 117 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 8 triệu cổ phiếu. Tại sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng 7,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 147.980 cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng lên thành 12 phiên liên tiếp nhưng giảm mạnh và ở mức chỉ 2,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 91.780 cổ phiếu.

VN-Index đối diện khả năng sẽ kiểm tra lại vùng đáy cũ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn ra khá giằng co. Mức độ phân hóa vẫn duy trì nhưng không thực sự nổi bật ở một vài nhóm ngành như các phiên trước. Nhịp quay đầu giảm của chỉ số VN-Index chỉ xuất hiện trong giai đoạn cuối phiên chiều và đi kèm với đó là một số cổ phiếu trụ sụt giảm như VIC, VHM, HPG. Nhưng nhìn 1 cách tổng thể, trong rổ VN30 vẫn có tới 16 cổ phiếu tăng, nên không tác động nhiều về điểm số.

VN-Index có khả năng test lại đáy cũ. Ảnh: Duy Dũng

Khối ngoại giảm bán ròng Giao dịch khối ngoại hôm nay vẫn chưa thiếu tích cực khi tiếp tục bán ròng với tổng giá trị 125 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại trong phiên tập trung vào VHM (-45 tỷ đồng), HPG (-44 tỷ đồng), DXG (-28 tỷ đồng)…

Dòng tiền vào thị trường giảm không đáng kể so với phiên trước, tuy nhiên, thanh khoản khá cân bằng cho cả bên mua và bán. Chỉ số giảm về cơ bản do mất trụ ở giai đoạn cuối phiên, cơ hội vẫn xuất hiện khi các mã tăng vẫn lớn hơn. Mặc dù vậy, sự bùng nổ không có nên cảm xúc mang đến không nhiều.

Theo nhận định của các chuyên gia MBS, sau nhịp hồi phục mạnh, thị trường kiểm nghiệm ngưỡng cản 1.185 điểm thì tốc độ tăng của thị trường chung đã chững lại và thể hiện sự đuối sức nhất định khi đối mặt với mốc kháng cự này. Việc giảm điểm cũng là hệ quả của việc thanh khoản không thể bứt phá rõ rệt kể từ đầu tuần trước tới nay, do vậy khi không còn sự hỗ trợ của các trụ hoặc các trụ gặp áp lực bán như phiên hôm nay thì 1 phiên giảm điểm là điều tất yếu.

“Thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng đáy cũ 1.150 điểm, điều này trái ngược hoàn toàn với việc thị trường thế giới tiếp tục tích cực. Phiên ngày 19/7 sẽ rất quan trọng, nhà đầu tư chờ đợi thị trường sẽ phản ứng thế nào khi kiểm tra lại vùng đáy cũ” – Chuyên gia của MBS cho hay./.