Chứng khoán hôm nay (23/6): Bên mua hào hứng, VN-Index quay đầu tăng gần 20 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/6) tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên sáng, nhưng bật tăng ấn tượng trong phiên chiều. Chỉ số VN-Index tăng gần 20 điểm, với độ rộng nghiêng hẳn về bên mua. Thanh khoản dù giảm nhưng chưa nói được lên điều gì, vì vẫn có nhiều cổ phiếu tăng kịch trần.

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên tăng điểm ấn tượng trong phiên chiều sau khi chỉ số VN-Index lần thứ 3 test lại ngưỡng hỗ trợ quanh 1.160 điểm. Sự trở lại đồng loạt của các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dầu khí, bán lẻ,… đóng vai trò là lực kéo giúp thị trường tăng điểm và tạo sự lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác như điện, thuỷ sản, dệt may, đầu tư công, chứng khoán… Bên cạnh đó, hỗ trợ đà đi lên của thị trường là hoạt động mua ròng từ khối ngoại.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +19,61 điểm (+1,68%) lên 1.188,88 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 318 mã tăng, 153 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Trong khi đó, chỉ số VN30 tăng +13,40 điểm (+1,09%) lên 1.240,58 điểm. Ở rổ VN30 cũng có tới 20 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 9 cổ phiếu giảm và 1 mã giảm giá. Nhóm midcap và smallcap cũng có phiên giao dịch ấn tượng với mức tăng lần lượt +3,44% và +3,18%.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: GAS (+5,04%), CTG (+6,99%), MSN (+3,77%), TCB (+3,30%), MWG (+3,87%)… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VHM (-2,47%), VIC (-1,07%), SAB (-1,67%), NVL (-0,79%), VRE (-1,58%)…

Trên sàn Hà Nội, màu xanh cũng chiếm ưu thế giúp chỉ số HNX-Index tăng điểm. Theo đó, HNX-Index tăng +7,79 điểm (2,89%) lên 277,18 điểm. Toàn sàn HNX có 147 mã tăng, 41 mã giảm và 42 mã đứng giá. Trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,06 điểm (1,24%) lên 86,7 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp với tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.325 tỷ đồng, giảm 27,3% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 8.713 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 11.913 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 15.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 380 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 556 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 350 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như MWG, STB, CTG, GAS, PVD, HPG… Ở chiều ngược lại, NVL, PVD, DPM, FPT… là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Thanh khoản giảm, nhưng dòng tiền vẫn tìm tới nhiều cổ phiếu có giá tốt. Ảnh: Minh họa.

Thị trường chứng khoán trong nước có phiên thứ 3 test đáy tháng 5 với thanh khoản giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp, đó là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy lực cung không lớn. Điểm khác biệt nhất ở phiên tăng hôm nay so với các phiên kể từ đầu tháng 6 là diễn biến mạnh mẽ của chỉ số, cũng như độ rộng thị trường trong phiên chiều, thể hiện kỳ vọng thị trường tạo đáy 2 thành công trong tâm lý nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia MSB, một phiên tăng điểm sẽ chưa đủ dấu hiệu để làm thay đổi xu hướng thị trường, điều quan trọng là tâm lý nhà đầu tư sẽ được giải tỏa. Nhà đầu tư có thể bắt đáy với tỷ trọng nhỏ, không dùng margin và không nên mua đuổi trong các nhịp tăng.