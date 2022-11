Chứng khoán phái sinh: Thanh khoản tăng mạnh trở lại

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua. Mức tăng của các hợp đồng là tương đối tốt và có phần nhỉnh hơn chỉ số cơ sở. Thanh khoản cũng tăng mạnh trở lại và duy trì ở mức cao trong năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 11/11, các hợp đồng tương lai diễn biến tích cực nhờ trợ lực nhóm bluechips trên thị trường cơ sở. Mức tăng của các hợp đồng khá tốt, đạt +11,9 điểm đến +25,2 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở cũng tăng những ít hơn với +12,06 điểm.

Hợp đồng tháng 11 VN30F2211 chứng kiến bên Long chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi bên Short quay trở lại vào cuối ngày. Hợp đồng tháng 11 kết phiên tăng mạnh nhất với +25,2 điểm, đóng cửa tại 938 điểm. Nhờ tăng tốt hơn hẳn chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch âm của hợp đồng này thu hẹp về -10,86 điểm. Các hợp đồng còn lại tăng giá với biên độ thấp hơn và ghi nhận chênh lệch âm ở mức cao, từ -38,8 điểm đến -29,56 điểm.

Khối lượng giao dịch tính riêng hợp đồng tháng hiện tại VN30F2211 cải thiện so với phiên liền trước, đạt hơn 533,6 nghìn hợp đồng và duy trì ở mức cao trong năm 2022.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cũng tăng mạnh so với phiên trước nhờ xu hướng tăng khá rõ rệt trong phiên. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai trong phiên tăng +13,86% so với phiên liền trước, đạt 539.402 hợp đồng. Đây là mức thanh khoản rất cao khi so sánh với mặt bằng chung của cả năm nay.

Theo các chuyên gia của SSI Research, trong ngắn hạn, với việc xu hướng giảm ngắn hạn vẫn là xu thế chung, nhiều khả năng bên Short vẫn sẽ có ưu thế trong việc tìm kiếm cơ hội. Nhà giao dịch có thể mở vị thế Short nếu VN30F2211 cắt xuống dưới vùng 935 điểm, thì mục tiêu là 925 - 923 điểm, dừng lỗ tại 937 điểm. Ở chiều ngược lại, bên Long có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch trong ngày nếu VN30F2211 vượt lên mức 941 điểm, thì mục tiêu là 945 - 947 điểm, dừng lỗ tại 939 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 vận động tích cực hơn thị trường cơ sở trong phiên cuối tuần qua, kết phiên tăng 1,3%, lên 948,86 điểm. Rổ vốn hóa lớn ghi nhận 22 mã tăng và chỉ 4 mã giảm. Khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước đo, đạt 213,4 triệu cổ phiếu nhưng vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên. Trong ngắn hạn, chỉ số VN30 sẽ cần thời gian để tìm điểm cân bằng. Vùng hỗ trợ gần trên chỉ số là vùng 925 - 915 điểm./.