Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận sau thuế quý I tăng trưởng 97%

“Quý I/2024, VDSC đạt mức doanh thu 283 tỷ đồng, tăng 88% so vs cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 138 tỷ đồng và 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 97% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2024, công ty đã thực hiện được 38%.” - ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cho biết.