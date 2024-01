(TBTCO) - Thị trường chứng khoán năm 2024 được dự báo có nhiều yếu tố hỗ trợ thuận chiều hơn. Cùng với đó, thanh khoản bình quân năm 2024 cũng được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực so với năm 2023 nhờ nhiều yếu tố như: kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi, mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục, hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào vận hành, các bước tiến về nâng hạng thị trường…

Năm 2024, với những kỳ vọng tích cực về việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, thanh khoản được kỳ vọng sẽ tăng trở lại. Ảnh: TL

Thanh khoản đồng pha với số tài khoản nhà đầu tư

Nhìn lại năm 2023, cùng với diễn biến của thị trường chứng khoán, thanh khoản trên thị trường cũng có những biến động tương đồng. Sau giai đoạn trầm lắng quý I, thanh khoản phục hồi trở lại từ giữa quý II/2023 sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo số liệu từ VNDIRECT, tính chung cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường giảm 13% so với cùng kỳ còn 17.520 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, thanh khoản đã cải thiện dần theo diễn biến của thị trường khi đã tăng 47% và 29,4% so với cùng kỳ lần lượt trong quý III và quý IV/2023.

Theo lý giải của các chuyên gia đến từ VNDIRECT, thanh khoản toàn thị trường năm 2023 chủ yếu là do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những khó khăn của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, cũng như sai phạm tại Vạn Thịnh Phát và SCB. Đồng thời, mức nền thanh khoản cao kỷ lục thời điểm nửa đầu năm 2022 cũng khiến con số năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ.

Một con số so sánh khác cũng cho thấy, thanh khoản có tương quan đồng pha với tổng số tài khoản chứng khoán trong những năm qua. Theo đó, trong giai đoạn 2017-2023, thanh khoản trên cả 3 sàn chứng khoán đều tăng trưởng kép hàng năm với tốc độ tương đương với tổng số tài khoản chứng khoán trong nước.

Thanh khoản thị trường đã có sự chuyển biến đáng kể trong năm 2021, với mức tăng trưởng 260% so với cùng kỳ, đạt 26.589 tỷ đồng. Trong cùng giai đoạn này, tổng số tài khoản chứng khoán trong nước cũng tăng đáng kể 56,1%, đạt 4,2 triệu tài khoản. Sự tăng trưởng của thanh khoản và sự bùng nổ về điểm số trong 2021 đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư mới trong năm 2022 (tổng số tài khoản trong nước tăng 60,5% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, thanh khoản giảm trong năm 2022 (-24%) và 2023 (-13%) do những biến động vĩ mô không thuận chiều đã tác động tới dòng tiền trên thị trường. Mặc dù vậy, khi nhìn vào bức tranh tổng quát hơn, thanh khoản năm 2023 vẫn tăng 129% so với năm 2018, cho thấy thị trường vẫn đang phát triển đúng hướng.

Những phiên giao dịch “tỷ đô” sẽ quay lại

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho biết, hiện tại, thanh khoản chung của thị trường sẽ chững lại và có xu hướng giảm trong thời điểm càng cận kề Tết Nguyên đán nhưng thường tăng mạnh trở lại sau Tết.

“Còn về trung, dài hạn, tôi vẫn lạc quan với xu hướng tăng của VN-Index và thanh khoản thị trường sẽ được củng cố trong năm 2024, bởi việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được kỳ vọng sẽ nới lỏng tiền tệ. Ở Việt Nam, mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì mức thấp và có thể giảm thêm trong năm 2024 cũng là yếu tố sẽ kích thích dòng tiền đi tìm các kênh đầu tư, trong đó thị trường chứng khoán nổi lên là một kênh thanh khoản, hấp dẫn dòng tiền” - ông Ngọc nói.

Còn theo các chuyên gia của VNDIRECT, năm 2024, với những kỳ vọng tích cực về việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, thanh khoản được kỳ vọng sẽ tăng trở lại khi chất lượng và tính minh bạch của thị trường chứng khoán được củng cố.

Trong một báo cáo mới phát hành gần đây, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng kỳ vọng khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào hoạt động ổn định có thể giúp giá trị giao dịch trung bình 1 phiên của VN-Index tiến dần về mức 0,3%-0,4% vốn hóa thị trường, tương đương tăng 30%-70% so với thanh khoản trung bình 5 năm gần đây - tức khoảng 1 tỷ USD mỗi phiên.

Về nâng hạng thị trường của FTSE Russell, theo đánh giá của KBSV, cơ hội nâng hạng thị trường trong kỳ xem xét nâng hạng của FTSE cuối năm 2024 hoặc muộn hơn là sang năm 2025 là có cơ sở.

Trong năm 2023, giá cổ phiếu chứng khoán đã có những nhịp tăng tương đối mạnh mẽ so với thị trường chung, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới vào cuối năm. Hiện tại, hầu hết các cổ phiếu trong ngành đều đang giao dịch ở mức trên hoặc tiệm cận vùng P/B trung bình 5 năm.

“Với kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi tốt trong năm 2024 về cả giá và thanh khoản cùng các tác động tích cực của việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, nhà đầu tư có thể xem xét và lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán vào những nhịp điều chỉnh về hoặc dưới mức P/B trung bình để có lợi suất kỳ vọng lớn” – chuyên gia của KBSV khuyến nghị.