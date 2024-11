Cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp an toàn an ninh mạng

(TBTCO) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 với chủ đề "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia". Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, tìm kiếm giải pháp ứng dụng an toàn an ninh mạng.

Thủ tướng: An toàn, an ninh mạng cần cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân Tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: "Các vụ tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp, gây ra những tác hại vô cùng lớn. Việc đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) mạng cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số quốc gia chính là để bảo vệ không gian mạng quốc gia, góp phần tạo nền móng an toàn, vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số”. Cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp an toàn an ninh mạng. Ảnh: Lưu Nguyễn Tại sự kiện, CMC Cyber Security đã mang đến những giải pháp "Make in Vietnam" - an ninh mạng toàn diện, tiên tiến, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam. Ông Trần Quốc Chính - Chủ tịch CMC Cyber Security chia sẻ, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an toàn thông tin không chỉ là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản số của tổ chức, doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, các giải pháp bảo mật truyền thống không còn đủ khả năng đối phó với những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và diễn ra liên tục. Chính vì vậy, sự kiện "Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 - VNISA" là dịp để CMC Cyber Security khẳng định năng lực, uy tín và cam kết đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, bảo vệ an toàn thông tin quốc gia. Gian hàng của CMC Cyber Security tại sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan với các giải pháp nổi bật như: giải pháp phòng chống mã độc CMDD đạt chứng chỉ VB100; dịch vụ và giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoShield; CMC Security Monitoring - Dịch vụ giám sát an ninh mạng; CMC Threat Hunting - Dịch vụ săn tìm mối đe dọa; giải pháp tường lửa bảo vệ website...

Song Linh