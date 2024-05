Cổ phiếu APC bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 15/5/2024

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 15/5/2024 là ngày đầu tiên hơn 20,1 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã ck: APC) sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo đó, tại thời điểm ngày 15/5/2024 trên sàn UPCoM, cổ phiếu APC có giá tham chiếu là 7.100 đồng/cổ phiếu, vốn hóa APC ước khoảng 143 tỷ đồng.

Trước đó, hơn 20,1 triệu cổ phiếu APC bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 29/4. HOSE cho biết, ngày 20/4/2024, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của APC ghi nhận Công ty tiếp tục lỗ thêm 35,6 tỷ đồng trong năm 2023.

Như vậy, cổ phiếu APC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: "Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra các trường hợp như kết quả sản xuất, kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo kiểm toán gần nhất". Do đó, HOSE ra quyết định về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC.

Cổ phiếu APC giao dịch trở lại trên UPCoM từ 15/5. Ảnh: HNX.

Lý giải nguyên nhân APC báo lỗ cao trong năm 2023, đại diện APC đã có văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi HOSE. Lãnh đạo APC cho biết, kết quả kinh doanh thua lỗ đến từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí lãi vay tăng cao 22%.

Tính đến cuối năm 2023, có gần 891 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định là chủ yếu với giá trị hơn 645 tỷ đồng. Còn lại, tài sản đến từ chi phí trả trước dài hạn hơn 106 tỷ đồng (bao gồm chi phí nguồn xạ, tiền thuê đất), tăng 50% so với đầu năm.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn đều là tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, giảm mạnh đến 78% so với đầu năm, còn gần 23 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 90 tỷ đồng, giảm 30%. APC có hơn 86 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, tăng 41%; trong khi dư nợ vay dài hạn hơn 201 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

Về APC, kết thúc quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của APC là âm 5,2 tỷ đồng, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần là 30,3 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Tính ngày 31/3/2024, tổng tài sản của APC là 878 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và chiếm đến 72% là tài sản cố định.

Về nợ của APC, nợ phải trả giảm từ 300 tỷ đồng đầu năm xuống 292,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay chiếm 262 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền vay ngắn hạn đến từ các ngân hàng Vietcombank, SeaBank, VPBank...