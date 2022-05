(TBTCO) - Phiên tăng bùng nổ rực rỡ xuất hiện đúng lúc thị trường bi quan nhất. Hôm qua nhịp tăng vừa manh nha hình thành thì buổi chiều lại bị dập xuống. Do đó chiều nay cổ phiếu được kéo lên liên tục đến tận mức trần, giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Không còn tình trạng "xả" vào buổi chiều

Diễn biến gây mệt mỏi và ức chế cho nhà đầu tư gần đây, là các nhịp tăng thất bại về chiều. Từ chỗ lực giải chấp đến từ sau 2h, tới các đợt xả không rõ nguyên nhân, nhưng kết quả là thị trường giảm. Hôm nay bất ngờ đã có “một phiên chiều khác”.

Lực mua cực mạnh xuất hiện buổi chiều đã đẩy giá cổ phiếu tăng liên tục, khác hẳn mọi khi. Lúc 2h chiều cũng có một nhịp nghỉ ngắn, nhưng sau đó lực bán không tăng. Bên mua càng được đà lấn tới, đẩy hàng trăm cổ phiếu tăng kịch biên độ đến tận phút đóng cửa.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

VN-Index từ chỗ chỉ tăng 0,59% trong buổi sáng, kết phiên chiều chỉ số tăng bùng nổ 4,81%. Thành quả bất ngờ đó đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips cũng tăng cực tốt. Rổ Vn30 ghi nhận tới 13 mã tăng hết biên độ, số còn lại toàn tăng trên 4%. VN30-Index đại diện nhóm blue-chips đóng cửa tăng 5,31%, còn mạnh hơn cả chỉ số chính.

Điểm nhấn quan trọng là thanh khoản chiều rất nhỏ. HoSE chỉ giao dịch được 6.319 tỷ đồng, thấp hơn buổi sáng 9%. Thế nhưng như mới nói ở trên, diễn biến thị trường chiều nay khác hẳn buổi sáng. Điều đó có nghĩa là thanh khoản thấp chủ yếu do không có lực xả.

Thanh khoản cao hay thấp thực tế là do lệnh mua và lệnh bán có cùng một mức giá hay không. Vì vậy khi thanh khoản thấp không hẳn là do dòng tiền yếu, mà còn phải xét đến hoàn cảnh giao dịch. Như chiều nay, khi nhà đầu tư liên tục mua vào, người bán lại liên tục rút đi. Thậm chí khi người mua chào giá đến tận mức kịch trần, tức là không thể cao hơn nữa, mà người bán vẫn không bán. Khi đó thanh khoản thấp là do nhu cầu mua không được đáp ứng.

Trên sàn HoSE hôm nay có 151 cổ phiếu tăng giá hết biên độ, tính cả HNX thì tới 202 mã. Hầu hết trong số này là “trắng bên bán” và không thể tạo thêm thanh khoản được. Việc nhà đầu tư không chịu bán ra cũng là một tín hiệu tốt cần xét đến trong bối cảnh thanh khoản thấp. Nếu như các phiên trước người cầm cổ chỉ quan tâm làm thế nào để tháo chạy được, bất kể giá nào, thì hôm nay ngược lại, nhất định không chịu bán. Quan điểm thay đổi này thể hiện thanh khoản thấp lạ là một yếu tố tích cực.

Chưa nên mừng quá sớm

Thay đổi lớn về quan điểm của nhà đầu tư cầm cổ phiếu, lẫn nhà đầu tư cầm tiền là một tín hiệu tích cực. Thị trường rất có cơ hội để tạo đáy. Tuy nhiên trong xu hướng giảm mạnh, thị trường vẫn có những phiên bùng nổ ngược. Bằng chứng gần nhất là các phiên ngày 10/5 hay 26/4 vừa qua, giao dịch cũng cực kỳ mạnh mẽ giống hôm nay, nhưng sau đó thị trường vẫn tìm đáy mới.

Dĩ nhiên mức độ điều chỉnh lần này là sâu nhất và gần ngưỡng hỗ trợ nên cơ hội tạo đáy là lớn nhất so với các lần tạo đáy giả trước đó. Tuy nhiên, điều dễ thấy là sức mua ồn ào phiên này cần phải đối diện với lực bán mạnh mới có thể kiểm chứng được dòng tiền lớn đã mua vào hay chưa.

Nhà đầu tư thua lỗ đang hồi lại vốn dần theo chiều giá tăng, trong khi những nhà đầu tư bắt được tại đáy hưởng cảm giác lãi thật. Luôn có các giao dịch lướt sóng trong ngắn hạn, kể cả với các nhà đầu tư đang thua lỗ. Mức tăng mạnh thêm trong 1-2 phiên tới sẽ tạo phân hóa về quan điểm và lực bán gia tăng. Chỉ một bộ phận nhà đầu tư có khả năng bắt đúng đáy, còn lại là chờ đợi thị trường tạo đáy xong mới giải ngân. Vì vậy dòng tiền sẽ chỉ hoạt động mạnh hơn khi có nhiều hơn các tín hiệu chạm đáy, thay vì chỉ là một ngày bất ngược tăng như hôm nay.

Đối với nhà đầu tư, thị trường tăng ngày nào là mừng ngày đó, vì trừ giao dịch phái sinh, thị trường cơ sở không có bán khống và chỉ kiếm lời được ở chiều giá tăng. Thị trường tăng trở lại cũng là cơ hội để tái cơ cấu danh mục vì thậm chí những ngày qua có nhiều cổ phiếu muốn bán cũng không được.