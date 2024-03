Công bố 5 hạng mục của hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 7/3, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) tổ chức Lễ công bố hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc dự án ODA "Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Chính phủ đã chỉ đạo: "Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước. Hệ thống này sẽ quản lý dữ liệu tập trung, cập nhật theo thời gian thực, phân loại và công bố thông tin về an toàn thực phẩm, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về nguồn gốc xuất xứ và sản phẩm an toàn". Lãnh đạo Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc bàn giao tượng trưng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Ảnh: Văn Nam. Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với MFDS xây dựng nội dung dự án "Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án. Tiếp theo đó, văn kiện dự án đã được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt để triển khai chính thức. Đến nay, dự án này đã hoàn thành giai đoạn triển khai 4 năm từ năm 2020 - 2023. Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm đã được xây dựng bao gồm 5 hợp phần: Thứ nhất, hệ thống báo cáo an toàn thực phẩm trực tuyến từ cấp phường/xã lên cấp quận/huyện lên cấp tỉnh/thành phố và tổng hợp tại cấp trung ương. Đây là hệ thống báo cáo xây dựng theo các biểu mẫu đã được phê duyệt tại Quyết định 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế". Các thông tin trong báo cáo sẽ được gửi và nhận theo thời gian thực. Trong hệ thống báo cáo, hơn 12.000 tài khoản được thiết lập cho tất cả các xã, huyện, tỉnh và trung ương. Thứ hai, hệ thống trang web Cổng thông tin an toàn (cho công chúng): Ngoài các thông tin chung về an toàn thực phẩm tại trang web này, hệ thống đã thiết lập Bản đồ thông tin doanh nghiệp theo vùng địa lý. Các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các sản phẩm… được hiển thị và thông báo cho người dân. "Chức năng báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm cũng được thiết kế tại hệ thống này để các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh/thành phố có thể đăng nhập và thực hiện báo cáo trực tuyến" - ông Phong nói. Toàn cảnh Lễ công bố Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Thứ ba, hệ thống quản lý thực phẩm Việt Nam (dành cho cán bộ) - trang nghiệp vụ dành cho cán bộ quản lý với các chức năng phục vụ cho nhu cầu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý cho cán bộ Cục An toàn thực phẩm, bao gồm: quản lý thông tin doanh nghiệp, quản lý vụ ngộ độc thực phẩm, quản lý đơn thư khiếu nại, phản ánh, quản lý thông tin giám sát quảng cáo, quản lý thông tin cảnh báo an toàn thực phẩm… Thứ tư, hệ thống quản lý thông tin các phòng kiểm nghiệm: Đây là hệ thống kết nối thông tin giữa các phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý nhà nước. Dựa trên hệ thống, cơ quan quản lý có thể quản lý tích hợp, tra cứu các chỉ tiêu kiểm nghiệm được chỉ định, tổng hợp các số liệu kiểm nghiệm tự động để phục vụ mục đích quản lý… Thứ năm, dự án còn triển khai hệ thống web mobile. "Đây là cổng thông tin toàn dân được thiết kế rút gọn để có thể sử dụng trên điện thoại di động. Web mobile hiển thị các thông tin về Bản đồ thông tin doanh nghiệp, Bản đồ ngộ độc thực phẩm…và có chức năng gửi thông báo từ website tới những tài khoản đăng ký vào hệ thống" - ông Phong thông tin thêm. Ông Phong cho hay, Cục An toàn thực phẩm sẽ có quy chế thực hiện truy cập hệ thống này hàng ngày, hàng giờ để tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, theo các tính năng của hệ thống thì yêu cầu các hoạt động phải thực hiện từ cấp cơ sở. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các chi cục, các sở y tế, các ban quản lý an toàn thực phẩm, các sở an toàn thực phẩm phải tổ chức tập huấn triển khai các tính năng trên hệ thống một cách chuyên nghiệp.

Văn Nam