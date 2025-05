Công ty Palo Alto Networks cam kết hỗ trợ các nhu cầu an ninh tài chính của Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 21/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Simon Green - Chủ tịch khu vực Nhật Bản và châu Á – Thái Bình Dương, Công ty Palo Alto Networks - công ty kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ về an ninh mạng, an toàn thông tin của Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam hiện đang triển khai nhiều ứng dụng quy mô lớn, phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều hệ thống thông tin được xác định cấp độ 4 (có 5 cấp độ bảo mật từ thấp đến cao).

Các giải pháp bảo mật đã được các đơn vị quản lý hệ thống thông tin triển khai tuân thủ quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhiều giải pháp về an toàn an ninh mạng đang sử dụng đã sắp hết vòng đời sản phẩm, cần được nâng cấp, thay thế, đồng thời các giải pháp an ninh mạng mới đã áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như AI, BigData… cần được nghiên cứu, áp dụng để tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và ông Simon Green - Chủ tịch khu vực Nhật Bản và châu Á – Thái Bình Dương, Công ty Palo Alto Networks. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng cho biết, giai đoạn 2025-2030, Bộ Tài chính có kế hoạch triển khai các bài toán lớn về chuyển đổi số trong toàn ngành Tài chính theo định hướng xây dựng thiết kế tổng thể thống nhất về hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số và bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Bộ trưởng cho biết thêm, số lượng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính rất lớn, vì vậy, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cũng rất lớn. Đây chính là cơ hội để Bộ Tài chính và Palo Alto Networks mở rộng hợp tác trong từng dự án cụ thể, vì mục tiêu chung, đem lại lợi ích cho cả Bộ Tài chính cũng như doanh nghiệp này. Hơn hết, các sản phẩm dịch vụ về đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với Bộ Tài chính còn nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

“Có nhiều cơ hội để Palo Alto tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ an toàn, an ninh mạng cho Bộ Tài chính, trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, ông Simon Green cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dành thời gian tiếp đón và bày tỏ hy vọng chuyến công tác của mình khi đến Việt Nam, đặc biệt là tại Bộ Tài chính sẽ đặt nền móng cho quan hệ hợp tác với các bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam.

Với những nội dung Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, lãnh đạo Công ty Palo Alto Networks cam kết cung cấp cho thị trường Việt Nam những sản phẩm hiện đại nhất, mới nhất về lĩnh vực an ninh bảo mật, đặc biệt là cho Bộ Tài chính thông qua Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC. Đồng thời, đóng góp cho sự cân bằng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Bằng kinh nghiệm đã hợp tác với một số quốc gia như Nhật Bản, Australia… Palo Alto Networks hoàn toàn có thể chia sẻ với phía Bộ Tài chính những giải pháp tốt nhất, đảm bảo xây dựng hệ thống an toàn an ninh mạng cho cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, thống kê…”, ông Simon Green khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (đứng thứ 6, bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Công ty Palo Alto Networks và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng đến trong thời gian tới.