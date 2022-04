Công ty TNHH MTV Sông Chu: Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh

(TBTCO) - Ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch trong lĩnh vực công ích, năm 2021, doanh thu cung cấp dịch vụ thủy lợi khác của Công ty TNHH MTV Sông Chu thực hiện đạt 50,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 28,2 tỷ đồng. Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch

Ông Lê Văn Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Chu chia sẻ, năm 2021, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp lãnh đạo tỉnh. Công trình thủy lợi do công ty quản lý luôn được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; nguồn nước ở các hồ, đập tương đối đảm bảo. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước cấp đầy đủ, kịp thời.

Một góc đập thủy điện Bái Thượng.

Trong năm, công ty được UBND tỉnh Thanh Hóa kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Lãnh đạo công ty đã tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động tại các chi nhánh trực thuộc, phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện tình hình thực tế, nhờ đó mọi hoạt động sản xuất của công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình sản xuất kinh doanh còn gặp một số khó khăn đặc thù như: Công trình nằm ngoài trời, địa bàn hoạt động rộng, phức tạp, phân tán. Nhiều công trình đưa vào sử dụng đã lâu năm chưa được đại tu, nâng cấp sửa chữa đã bị xuống cấp. Hệ thống công trình có nơi bị xâm hại, lấn chiếm, chia cắt do đô thị hóa và xây dựng cơ bản, dẫn đến việc cấp nước phục vụ sản xuất đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, dẫn đến lợi nhận sụt giảm. Trước khó khăn thách thức, công ty luôn phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, đối với kết quả thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực công ích, năm 2021, diện tích tưới tiêu công ty thực hiện đạt 142.513 ha, bằng 101,4% kế hoạch; giá trị được Nhà nước hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện đạt 128,5 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch. Doanh thu cung cấp dịch vụ thủy lợi khác thực hiện đạt 50,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 28,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể, công ty luôn quan tâm, giao và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động như: mua sắm, trang bị dụng cụ phòng hộ lao động, các thiết bị kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, người lao động; tuyên truyền và tổ chức tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Theo ông Lê Văn Thuỷ, do đưa được nội dung thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và bồi dưỡng chính trị vào mục tiêu thi đua, nên các đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và bồi dưỡng chính trị. Kết quả kiểm tra chấm điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động công ty đạt 91,8 điểm.

Cũng trong năm 2021, công ty có 6 đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được hội đồng khoa học công ty xét, công nhận cho áp dụng 5 sáng kiến và đã xét thưởng các báo cáo sáng kiến gần 20 triệu đồng.