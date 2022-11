(TBTCO) - Để kịp thời hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã khẩn trương, nỗ lực và đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các tỉnh được phân công, đảm bảo chất lượng, số lượng, trước thời hạn.

Chủ động triển khai nhiệm vụ được giao

Ngay sau khi có quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã chủ động liên hệ với các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo 3 tỉnh thực hiện giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023 tại trung tâm các huyện, thành phố theo quyết định phân bổ của UBND tỉnh.

Chia sẻ về công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Diện - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của 2 tỉnh, sớm có văn bản đề nghị với UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo để kịp thời giao về các trường cho học sinh thuộc các đối tượng được hỗ trợ.

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Mai Thuý

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ gạo học kỳ I, đơn vị cũng đã phối hợp với địa phương rà soát lại đối tượng để có số lượng xuất cấp đúng với thực tế. Theo đó, ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND về phân bổ gạo hỗ trợ 4.311 học sinh ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Đến ngày 7/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về điều chỉnh phân bổ gạo hỗ trợ học sinh ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, qua rà soát, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND phân bổ 14,685 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 254 học sinh ở 4 huyện, thị xã của tỉnh.

Kịp thời động viên học sinh

Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên Nguyễn Văn Diện cho biết thêm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi cục, thành lập tổ công tác giao nhận gạo… Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành kiểm tra kỹ chất lượng, số lượng gạo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xuất kho và trong quá trình vận chuyển, bàn giao gạo. Ở mỗi điểm giao nhận, các bên đều trực tiếp lấy mẫu gạo để đánh giá chất lượng kiểm tra thực tế các bao gạo giao nhận, trên cơ sở đó các đơn vị DTNN tiến hành lập biên bản giao nhận với địa phương.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất cấp gạo do khu vực miền Trung thường xuyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, đơn vị xác định triển khai nhiệm vụ luôn phải thận trọng để đảm bảo an toàn về người, hàng hóa, phương tiện cũng như đảm bảo đúng tiến độ.

Thông tin về tiến độ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Diện cho biết, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 24/11/2022, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các chi cục trực thuộc hoàn thành xuất kho, vận chuyển, giao 382,575 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 4.311 học sinh ở 8 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Trị học kỳ I, năm học 2022 - 2023. Trong quá trình thực hiện xuất cấp, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo tại các địa phương.

Xuất cấp không thu tiền 14,685 tấn gạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành trước hạn xuất cấp không thu tiền 14,685 tấn gạo hỗ trợ 254 học sinh ở 4 huyện, thị xã (Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới) của tỉnh Thừa Thiên Huế theo theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, với thời gian hỗ trợ 4 tháng của học kỳ I năm học 2022 - 2023, định mức hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học sinh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ công chức Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên luôn chủ động, sáng tạo vượt khó để thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gạo kịp thời cho học sinh ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với sự chỉ đạo của Tổng cục DTNN, cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã luôn chủ động nguồn gạo dự trữ quốc gia tại chỗ; tích cực và khẩn trương chuẩn bị phương tiện vận tải, cũng như bố trí việc bốc xếp trong quá trình giao nhận gạo tại kho và tại các điểm giao gạo.

Trong quá trình tổ chức giao gạo cho các trường, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Trị kiểm tra, giám sát việc giao nhận gạo và hướng dẫn công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia sau khi tiếp nhận tại các trường. Việc xuất cấp gạo cho các địa phương luôn bảo đảm nguyên tắc: kịp thời, đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian, kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh. Gạo xuất cấp kịp thời đã giúp cho nhà trường, gia đình và học sinh yên tâm ổn định việc học tập trong năm học mới.