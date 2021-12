Cục Hải quan An Giang: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(TBTCO) - Năm 2021 khép lại với rất nhiều biến động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hợp lý trong hoạt động nghiệp vụ, đấu tranh chống buôn lậu, thu ngân sách…, Cục Hải quan An Giang đã trở thành điểm sáng với nhiều thành tích vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ cả năm 2021.

Thị trấn biên giới cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Gia Cư

Điểm nhấn công tác phối hợp

Nhắc lại những ngày đầu triển khai công tác phòng, chống dịch, đấu tranh chống buôn lậu trong khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn cho biết, do chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm nên bước đầu anh em trong đơn vị có phần lo lắng.

Trước thời điểm dịch Covid -19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại nhiều địa phương khu vực phía Nam, lãnh đạo cục đã quán triệt tinh thần “trên dưới đồng lòng vượt khó”, đồng thời tăng cường tối đa lực lượng, ưu tiên các tổ, trạm khu vực biên giới.

Cùng với đó, hàng loạt giải pháp mạnh được tăng cường triển khai như: tổ chức tuyên truyền vận động người dân khu vực biên giới nâng cao ý thức, cùng tham gia phòng, chống dịch, đấu tranh chống buôn lậu. Nhiều chương trình phối hợp, ký kết với các đơn vị địa phương, ngành chức năng cũng được xúc tiến triển khai thông qua nhiều hình thức rất cụ thể.

Kết quả, sau nhiều tháng quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ với các đơn vị liên ngành, hơn 200 tổ, chốt - trạm trải dài gần 100 km đường biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia thường xuyên được duy trì hoạt động hiệu quả. Công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được đơn vị thực hiện rất chặt chẽ kết hợp phòng, chống dịch mang lại hiệu quả cao. Các lực lượng chức năng địa phương tổ chức nhiều chốt chặn, kiểm soát trên tuyến biên giới ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua đó cũng hạn chế được tình trạng buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

Trong năm 2021, toàn Cục Hải quan An Giang đã phát hiện bắt giữ, xử lý 23 vụ, chủ yếu là vi phạm thủ tục hành chính, trong đó có 6 vụ buôn lậu trị giá trên 801 triệu đồng, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Gần đây nhất, Hải quan An Giang đã khởi tố vụ án vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp tái nhập từ Campuchia về Việt Nam, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm số lượng lớn cá ngựa khô và bong bóng cá khô, tổng trị giá tang vật trên 700 triệu đồng.

Theo Cục Trưởng Trần Quốc Hoàn, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đơn vị vẫn luôn áp dụng nhiều chính sách tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, đúng quy định. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trực tiếp cho doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh nên lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Hoạt động trên trên cũng đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện ở mức khá cao so với dự toán. Kết quả, đến ngày 15/12/2021 toàn đơn vị đã thu 305,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 166% dự toán (184 tỷ đồng), đạt 153% chỉ tiêu phấn đấu được Tổng cục Hải quan giao (200 tỷ đồng), đạt 127,1% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao (240 tỷ đồng), đạt 119% chỉ tiêu phấn đấu được Tổng cục Hải quan giao bổ sung (256 tỷ đồng).

Nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép" ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Năm 2022, Cục Hải quan An Giang đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai nhiệm vụ cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Theo đó, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả.

Theo đó, để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách hoàn thành mức cao nhất, ngay từ đầu năm, cùng với việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, Cục Hải quan An Giang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm tối thiểu thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, theo Cục trưởng Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn, đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng bởi địa bàn rộng, phức tạp, từng là điểm nóng trước đây.

Hoạt động của các đường dây buôn lậu có sự cấu kết, thỏa thuận, tổ chức chặt chẽ, từ đối tượng là đầu nậu, hộ kinh doanh cá thể, công ty TNHH, người canh đường, người theo dõi, người tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tạo thành đường dây xuyên suốt để đối phó lực lượng chức năng. Đặc biệt, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm thường là “cơ hội” cho các đối tượng tổ chức, cá nhân lợi dụng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

"Trước Tết Nguyên đán Hải quan An Giang chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch duy trì lực lượng bám địa bàn, trạm, chốt khu vực biên giới,tăng cường công tác phối hợp giữa Đội kiểm soát hải quan, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy với các chi cục hải quan của khẩu. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn như bộ đội biên phòng, công an, quản lý thị trường, kiểm lâm và chính quyền địa phương theo các kế hoạch, quy chế, chương trình đã ký kết" - Cục trưởng Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn nói./.