(TBTCO) - Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương bố trí công chức túc trực, đảm bảo thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, từ 29/4/2023 đến 3/5/2023.

Chiều ngày 28/4, trao đổi với PV TBTCVN, đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết, đơn vị đã có thông báo triển khai kế hoạch trực trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4/2023 - 1/5/2023.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ lễ để giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách.

Thống kê đến cuối tháng 4/2023, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 5.365 doanh nghiệp, 463.117 tờ khai (giảm gần 17% so với cùng kỳ), kim ngạch đạt hơn 15,2 tỷ USD (giảm hơn 20% so với cùng kỳ). Số thu ngân sách mới đạt hơn 4.425 tỷ đồng, đạt gần 22% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao, gần 21% so với chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Cục Hải quan Bình Dương đảm bảo thông quan hàng hoá dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Phi Vũ

Đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết thêm, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, hàng ngày luôn có 1 lãnh đạo cục trực để kịp thời chỉ đạo xử lý công việc; các phòng tham mưu cũng bố trí công chức trực để theo dõi, tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu lãnh đạo cục các tình huống phát sinh.

Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất, danh sách và số điện thoại cán bộ công chức trực được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục và được đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Bình Dương (binhduong.customs.gov.vn).

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm nhắc nhở cán bộ công chức nghỉ lễ lành mạnh, an toàn theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và của UBND tỉnh Bình Dương...