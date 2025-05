(TBTCO) - Ngày 27/5, Hải quan khu vực V tổ chức Chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số" cho cán bộ công chức nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 57 NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khai mạc chương trình, ông Phạm Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V cho biết, ngành Hải quan có vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo an ninh kinh tế và an ninh quốc gia, việc chủ động nắm bắt, ứng dụng hiệu quả những thành tựu công nghệ mới không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là mệnh lệnh, là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Ông Phạm Chí Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Việc tổ chức đào tạo này là một trong những hoạt động cụ thể để triển khai Nghị quyết 57 NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Cục Hải quan năm 2025, định hướng 2026-2030.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Hải quan Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Để chương trình đào tạo có được những nội dung chất lượng và sâu sắc, đại diện đến từ Cục Hải quan, Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo, đã chia sẻ đến cán bộ công chức hải quan những kiến thức mới về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất bán dẫn..., để có thể áp dụng vào thực tiễn phục vụ công tác chuyên môn, hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngành Hải quan hiện có một kho dữ liệu khổng lồ và vô cùng giá trị, từ các dữ liệu về tờ khai hải quan, dữ liệu về doanh nghiệp, đến dữ liệu về quản lý chuyên ngành...

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) sẽ là chìa khóa để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên “mới” quý giá này, biến dữ liệu thành thông tin chi tiết, phục vụ công tác phân tích rủi ro một cách thông minh, xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số hứa hẹn sẽ mang lại những công cụ đột phá, giúp ngành hải quan tự động hóa các quy trình nghiệp vụ phức tạp; tăng cường khả năng giám sát, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại một cách hiệu quả hơn; đồng thời cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngày càng thông minh và thân thiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.